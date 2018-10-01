В Твери прошел комсомольский субботник к столетию ВЛКСМ

СЕГОДНЯ 09:37 2018-10-01T09:41:32+03:00

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В нашей постоянной рубрике в преддверии 100-летия комсомольской организации, а вековой юбилей ВЛКСМ отметит 29 октября, мы рассказываем вам о тех, чья судьба была связана с комсомолом, о людях, которым есть за что его похвалить. И поругать.

В октябре 2013 года на Краснофлотской набережной, около Тверского суворовского военного училища, ветеранами комсомола был заложен сквер в честь 95-летия ВЛКСМ. С тех пор дважды в год комсомольцы с участием молодежи и чиновников районной администрации проводили субботники по уборке территории. На десятый по счету субботник вышли в минувшую субботу, 29 сентября.

Если капнуть вглубь истории субботников, то самый первое подобное мероприятие прошло в апреле 1919 года, на железнодорожной станции Москва-Сортировочная, где рабочие после тяжёлого дня остались в депо и починили три паровоза, которые надо было срочно сдать. Через год в депо на субботник пришёл Ленин и вошел в историю – все помнят, как Ильич помог рабочему нести бревно (это запечатлели кадры хроники).

В первые советские годы на субботники люди с большим энтузиазмом. Каждый школьник и студент обязательно изучал работу Ленина «Великий почин», где Ильич с восторгом писал о субботниках. Но потом, весь этот бесплатный труд на благо общества, обществу поднадоел и образ вождя с бревном стал восприниматься анекдотично.

В 1960–1980-е годы субботники были своеобразным способом сплочения коллектива в неформальной обстановке. Многие, пытались «откосить» – ведь не разруха же в стране, идея работать бесплатно не всем нравилась. Но не молодым комсомольцам-активистам.

- Труд был постоянным спутником нашей жизни, постоянно благоустраивали родной город, сажали деревья, кустарники, цветы. Осенью целый месяц трудились на колхозных полях. Убирали зерно, картофель, лен. Заработанные средства перечисляли на строительство музея Лизы Чайкиной в Калинине, - вспоминала Татьяна Горбунова, в семидесятые годы прошлого века она возглавляла первичную комсомольскую организацию Старицкого педучилища, самую многочисленную в районе.

Если говорить о сегодняшнем дне, то традиция субботников не умерла – только сейчас она все больше ограничена масштабами уборки придомовой территории для жильцов конкретного дома, сквера.