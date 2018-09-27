2018-09-27T17:52:33+03:00
Общество

Через месяц в Твери завершатся работы в ландшафтном парке "Тьмака"

Реконструкция набережной находится в финальной стадии
Альберт БОЙКОВ
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Уже через месяц тьмацкий берег станет зоной отдыха горожанУже через месяц тьмацкий берег станет зоной отдыха горожанФото: Альберт БОЙКОВ
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В минувший вторник корреспондент "Комсомолки" посетил набережную реки Тьмаки, где по плану городских властей должен появиться ландшафтный парк с одноименным названием. Редакция связалась с администрацией города, чтобы узнать, когда тверичане все-таки увидят долгожданный зону отдыха.

Напомним, что о создании первого в городе ландшфатного парка городские власти заявили в 2016 году. Спустя два года набережная Тьмаки была очищена от диких зарослей и перед взором граждан проходящих вдоль реки все чаще стали мелькать лавочки и искусственные дорожки. Появились даже деревянные качели с искусственными прудами, однако о полноценной зоне отдыха говорить не приходилось.

- В 2016 году были проведены первые работы, сделан скелет территории. Территория будущего парка была расчищена, вывезен строительный мусор, сделано основание для пешеходных дорожек, вырыты пруды, насыпаны холмы и валы, - рассказали о начальном этапе работ в департаменте благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта.

В 2017 году реконструкция продолжилась. Рабочие расчистили берег Тьмаки ведущий в сторону бывшего универмага "Тверь", завезли плодородный грунт и газон. Кроме того, был сделан верхний слой пешеходных дорожек на площади в 5 000 квадратных метров. Однако до конца задуманное выполнить не удалось. К заявленной дате подрядчик выполнил только 65% от необходимых работа, и фактически провалил сроки сдачи объекта. В итоге, недобросовестный коммерсант, из-за нарушений условий контракта, денег не получил.

Сейчас рабочие доделывают верхнее покрытие пешеходных дорожек, монтируют урны и лавочки. Кстати, все предметы малой архитектуры обязательно устанавливаются на бетонные плиты, чтобы во время весеннего паводка они не оказались в воде.

При всём объеме выполненных до недавнего времени работ, заключительный рывок будет если не самым трудоемким, то определенно самым заметным для горожан. Подрядчик взял на себя обязательства до 30 октября закрыть большой фронт работ. Так, для того, чтобы земли парка не утюжили колесами автомобилисты, со стороны переулка Трудолюбия будут установлены ворота. Что касается подъездов с других сторон, то они будут перекрыты малыми архитектурными формами, которые просто так не сдвинешь.

Уже через месяц на набережной Тьмаки появятся две волейбольные площадки, тренажеры для воркаута, а также двухуровневый деревянный веревочный парк, преодолеть который в целях безопасности можно будет только в присутствии инструктора.

Кроме того в перспективе будет решен и вопрос с освещением парка, а также размещением камер видеонаблюдения. Дело в том, что его территория относится к категории особо охраняемых, поэтому земляные работы здесь проводить нельзя.

Для того, чтобы гости парка без труда ориентировались на новой территории, у церкви, а также со стороны переулка Трудолюбия, будут установлены специальные навигационные карты. На выполнение заявленных работ у подрядчика осталось чуть больше месяца. Контроль за его работой сотрудники администрации осуществляют в ежедневном режиме. Оплата будет произведена только после комиссионной приемки и исключительно в том случае, если работы будут выполнены качественно.

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