2018-10-04T14:05:39+03:00
Общество

Осень отступает, и в Твери потеплеет

Так что прятать лёгкую одежду ещё рановато
Альберт БОЙКОВ
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На смену дождям придет солнцеНа смену дождям придет солнцеФото: Василий ХОДАРЕВ
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Всю уходящую неделю, за исключением понедельника, холодный ветер и дожди попеременно, а зачастую и вместе проверяли готовность горожан к наступившей осени.

- Установившаяся погода обусловлена прохождением через Тверскую область череды североатлантических циклонов. В пятницу мы окажемся на гребне антициклона, который расположился над европейской территорией страны, поэтому солнце будет светить, - сделала свой прогноз доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова.

Несмотря на солнечную погоду, рассчитывать на потепление не стоит. Днем в пятницу воздух может прогреться до +8 градусов, будет дуть северо-западный ветер, возможен дождь. В субботу, 6 октября, может потеплеть до +13, но наверняка пройдут дожди. А вот в последний выходной, 7 октября, разогреет уже до +15, однако солнце если и будет появляться на небосклоне, то, скорее всего, эпизодически.

В понедельник вновь пойдут дожди и похолодает до +8, но уже со вторника может потеплеть до +15. Задует юго-западный ветер, а из-за высокого атмосферного давления, которое может добраться до отметки в 760 мм, практически не будет облаков.

Что касается температуры в ночное время, то в минус она может уйти только с понедельника на вторник. В остальные дни она будет колебаться около отметки в +5 градусов.

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