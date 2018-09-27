Стали известны штаммы гриппа, которые придут в Тверскую область в этом сезоне

СЕГОДНЯ 16:40 2018-09-27T16:41:16+03:00

Каждый год вирусы ведут себя по-новому Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Грипп ещё не пришёл на тверскую землю, зато ОРВИ (острые респираторные вирусные инфекции) уже вовсю хозяйничают. Редкий трудовой или учебный коллектив может похвастаться отсутствием заболевших. И это только начало. Основной удар медики ожидают именно от гриппа, который обычно не появляется в нашем регионе раньше ноября.

В региональном минздраве уже назвали штаммы вируса, которые ожидаются в Верхневолжье.

Это вирусы гриппа типа А: H1N1 (свиной грипп), H3N2 (гонконгский грипп) и вирус группы В - «колорадо».

Вирусы эти хорошо изучены, но каждый год они слегка меняются, поэтому невозможно создать универсальную вакцину от них. Впрочем, существующая вакцина даёт вполне надёжный результат, она помогает предотвратить заболевание гриппом у 80-90% детей и взрослых.

Планируется, что вакцинацию в Тверской области пройдут более 500 тысяч человек. В настоящее время привито более 20% от запланированного числа, в том числе 8000 детей.

Прививают вакциной «Совигрипп». Получить прививку можно в поликлинике по месту жительства. Для этого надо обратиться к своему участковому терапевту.

- Вакцина «Совигрипп» содержит все актуальные штаммы вируса, которые рекомендованы в эпидемический сезон 2018-2019 годов Всемирной организацией здравоохранения, - сообщает главный эпидемиолог Министерства здравоохранения Тверской области Александр Раздорский. - Вакцинация является единственным эффективным способом профилактики этого заболевания, которое может грозить очень серьезными осложнениями.

Действительно грипп, не очень опасный сам по себе, страшен своими осложнениями. Прежде всего это пневмония, в народе её называют воспалением лёгких. Возможно настолько стремительное развитие заболевания, что человек умирает от отёка лёгких.

Также грипп даёт осложнения на сердечно-сосудистую систему, поэтому особенно стоит поберечься людям с гипертонией и другими заболеваниями.

Обычно грипп начинается с резкого подъёма температуры тела до 38-40 градусов, озноба, болей в мышцах, головной боли и чувства сильной усталости.

При появлении симптомов нельзя ходить на работу или учёбу, иначе сильно повышается риск осложнений. Нужно лечь в постель и вызвать врача, который назначит лечение. Как отмечают медики, специфического лекарства от гриппа ещё не изобрели, и назначаемые лекарства либо снимают симптомы (жаропонижающие), либо помогают вести профилактику бактериальных осложнений (антибиотики). В любом случае назначать препараты должен только врач.

Чтобы не загреметь в больницу, не переноси грипп на ногахФото: Алексей БУЛАТОВ

А в это время

Про грипп можно спросить по телефону

Управление Роспотребнадзора по Тверской области с 1 по 15 октября проведёт «горячую линию» для тематического консультирования граждан по профилактике гриппа и ОРВИ.

Позвонившие могут получить консультации специалистов-эпидемиологов и узнать, где можно сделать прививку и каков состав вакцины, можно ли совмещать прививку против гриппа с другими, как уберечь детей в эпидемический сезон.

Телефон «горячей линии» (4822) 34-70-18 (добавочный 118) с 9:00 до 17:00 (перерыв на обед с 13 до 14 часов). Звонить можно в будние дни, по выходным «горячая линия» не работает.