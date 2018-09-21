7 причин купить шубу на Новоторжской ярмарке в ТЦ «Олимп» с 26 по 30 сентября 2018

СЕГОДНЯ 10:00 2018-09-21T11:18:52+03:00

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БОГАТЫЙ ВЫБОР ШУБ И ДУБЛЕНОК

На Новоторжской ярмарке всегда богатый выбор шуб и дубленок. Более 1000 готовых изделий из натурального меха для мужчин и женщин. Представлены размеры от 42 до 60. Это модные куртки, манто, элегантные длинные пальто. Фасоны - от классических до ультрамодных. Для вас - шубы из мутона, овчины премиум, нутрии, стриженой нутрии, каракуля и, конечно, норки!

Выбирайте и покупайте!

КАЧЕСТВО ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

Красивая шуба - это, прежде всего, природная красота натурального меха. Новоторжская ярмарка производит собственную качественную пушнину и закупает мех на международных аукционах. Отбирая мех для наших шуб, мы учитываем густоту и высоту волосяного покрова, наличие блеска, мягкость, чистоту натурального цвета. Кожевая ткань должна быть мягкой, гладкой, эластичной.

Знайте: прежде, чем шубы попадают в торговый зал Новоторжской ярмарки, они проходят тройной контроль качества. Мы отслеживаем технологический процесс производства шубы. Специалисты Новоторжской ярмарки по техническому контролю проверяют каждое изделие «от и до»: по пушно-меховому сырью, посадке, отсутствию конструктивных недоделок. Швы наших шуб выполнены крепко и ровно, шкуры правильно подобраны по цвету и волосу. Поэтому Новоторжские шубы носятся долго и украшают вас!

МЫ РАБОТАЕМ С 2001 ГОДА

Новоторжская ярмарка – уникальная организация. Из года в год мы у жителей России есть возможность покупать и носить красивые натуральные шубы. Лидерство Новоторжской ярмарки на меховом рынке - результат многолетней работы над ассортиментом, качеством, дизайном шуб.

На Новоторжской ярмарке создаётна комфортная атмосфера покупки шубы. На службе покупателя - фирменная школа обслуживания Новоторжской ярмарки. В ее основе - профессиональная подготовка продавцов, практический опыт продаж натуральных шуб и дубленок по всей России. Смело обращайтесь с любыми вопросами к продавцам, они рады быть вам полезными!

Мы работаем ради покупателя

МЫ СОЗДАЕМ ХИТЫ И ИМЕЕМ СОБСТВЕННЫЕ БРЕНДЫ

На Новоторжской ярмарке мы постоянно анализируем и прогнозируем ситуацию в меховой моде, выясняем желания покупателей. Поэтому заранее знаем, какие шубы и дубленки понравятся женщинам и мужчинам в новом сезоне! Такие меховые изделия становятся хитами продаж.

Новоторжская ярмарка выпускает и продает красивые, качественные меховые изделия под собственными брендами. Из норки - это коллекция шуб из российской норки «ЗИМОС».

Из нежной овчины премиум - «Овчина премиум. Уроки французского».

Из стриженой нутрии - «Уроки французского».

Выберите свою шубу на Новоторжской ярмарке!

ПОКУПАТЕЛИ НАМ ДОВЕРЯЮТ

Самый строгий и самый важный эксперт для Новоторжской ярмарки – это покупатель. Многие звонят нам на «горячую линию» 8 (800) 222-63-92 и пишут на www.shubu.ru. Мы дорожим словами благодарности в «Книге отзывов и предложений» Новоторжской ярмарки.

ГАРАНТИИ, КРЕДИТ, РАССРОЧКА НА ЛЮБУЮ ШУБУ

Наш покупатель всегда уверен, что покупает на Новоторжской ярмарке качественную шубу. Действует гарантия от трех месяцев до 2 -х лет. Все Новоторжские шубы и дубленки соответствуют Российским ГОСТам, требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции легкой промышленности», стандартам качества Новоторжской ярмарки.

На всех шубах зеленый чип — знак российского производителя.

Многим удобно покупать на Новоторжской ярмарке шубы в кредит или в рассрочку.

Их вам оформят прямо в торговом зале. Возьмите с собой паспорт и любой другой документ.

МЫ РАБОТАЕМ РАДИ ПОКУПАТЕЛЯ!

Приходите на Новоторжскую ярмарку и убедитесь: здесь все для вас! Мы работаем в удобных для торговли зданиях. Вы легко, как в супермаркете, найдете шубу нужного размера, вида меха. Планировка торговых залов, зеркала для примерки, профессиональные продавцы - все это для вашего удобства покупки шубы. Вы платите так, как вы хотите - наличными или банковской картой. При покупке шубы из норки или каракуля мы дарим вам чехол для хранения.

Добро пожаловать за шубой на Новоторжскую ярмарку!

Добро пожаловать за шубой!

26 — 30 сентября 2018, ср. - вс., с 10:00 до 20:00

ТЦ «Олимп», 2 этаж

Тверь, Тверской пр-т, 2

www.shubu.ru 8 (800) 222-63-92 (звонок бесплатный)

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