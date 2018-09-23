2018-09-23T13:30:52+03:00
Общество

Как комсомольцы помогли заплакать олимпийскому Мишке

В преддверии юбилея ВЛКСМ тверская "Комсомолка" продолжает цикл публикаций
Татьяна РУМЯНЦЕВА
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Мишка заплакал на Олимпиаде. Фото: wikipedia.orgМишка заплакал на Олимпиаде. Фото: wikipedia.org
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В нашей постоянной рубрике в преддверии 100-летия комсомольской организации, а вековой юбилей ВЛКСМ отметит 29 октября, мы рассказываем вам о тех, чья судьба была связана с комсомолом, о людях, которым есть за что его похвалить. И поругать.

1980-ый год. Олимпиада в Москве. В то время в нашей стране, да, пожалуй, и за рубежом, трудно было найти человека, который не был бы растроган слезой олимпийского Мишки, скатившейся из его глаз на закрытии Олимпиады на Центральном стадионе в Лужниках.

В работе этого «живого» фона принимали участие студенты столичных вузов и вузов близлежащих к Москве городов. Был здесь и сводный студенческий отряд Калининской области. Сформировали его из четырех вузов города – университета, медицинского, сельскохозяйственного, политехнического институтов. Командиром областного студотряда стал Виктор Бортяш, в то время заместитель секретаря комитета ВКСМ Калининского политеха.

Живой фон на Олимпиаде состоял из 5 тысяч человек. Для того, чтобы получились сложнейшие композиции, использовались флажки 14 цветов, фонари и флажки с особым светящимся покрытием. Для каждого из участников художественного фона была написана индивидуальная инструкция, своеобразная партитура.

Принимали участие калининские комсомольцы в создании «живых» картин на 12-м Всемирном фестивале молодежи и студентов, прошедшем в столице в 1985 году. Тогда индивидуальные партитуры для участников – все цветовые графические перемещения на живом табло - впервые были рассчитаны на вычислительных машинах специалистами Главного вычислительного центра Центрального статистического управления СССР.

«Восхитительно!», «Грандиозно!» - такие слова слышали бойцы калининского студотряда после выступлений на Олимпиаде. А один из ребят даже получил после церемония открытия Фестиваля молодежи телеграмму: « Ошеломлены увиденным. Так держать. Мама.»

Перрон Ленинградского вокзала столицы. Бойцы Калининского студотряда готовятся к отправке домой после работы на Всемирном фестивале молодежи. Фото: из книги "Комсомол - моя судьба".

Перрон Ленинградского вокзала столицы. Бойцы Калининского студотряда готовятся к отправке домой после работы на Всемирном фестивале молодежи. Фото: из книги "Комсомол - моя судьба".

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