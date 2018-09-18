2018-09-18T14:18:48+03:00
Общество

Жители Твери «оживили» скульптуру семьи, которая украшает центр города

Символ нашел свое реальное воплощение
Ирина ТАРАСОВА
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Живым символом стала семья Смирновых - 7-летняя Анна, папа Иван, 2-летняя Валерия, мама Светлана и 5-летний Парфен. Фото: из архива Ивана СмирноваЖивым символом стала семья Смирновых - 7-летняя Анна, папа Иван, 2-летняя Валерия, мама Светлана и 5-летний Парфен. Фото: из архива Ивана Смирнова
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Когда в Твери в 2016 году открывали памятник Семье, большинством горожан это воспринималось лишь как символ. Именно как символ большой, счастливой, многодетной семьи. Уже тогда тверичане отметили: скульптура как настоящая - все люди запечатлены в момент движения. Но на днях в Твери этот символ нашел свое действительно реальное воплощение.

Началось все с того, что на страничке в фейсбуке специального корреспондента «Комсомольской правды», постоянно работающего в пуле Президента РФ, нашего земляка Дмитрия Смирнова появилась фотография, которую он подписал так: «Трудишься, пишешь, летаешь, в телевизорах выступаешь, Путину вопросы задаешь, а живым символом твоего родного города становится твой родной брат. Горжусь!»

И правда, на фотографии точные, но живые копии героев скульптуры - глава семейства с младшей дочерью на плечах, мама «в положении» и ещё двое детей, держащих за руки родителей. Более того, у мальчика в руках мяч, у девочки - медвежонок, всё как на скульптуре.

Конечно, мы сразу звоним Дмитрию, а уже через пару минут беседуем с его братом - 37 летним тверским предпринимателем Иваном Смирновым. На фото он с супругой Светланой и пока еще тремя детьми: 7-летней Анной, 5-летним Парфеном и 2,5-летней Валерией.

- Да, весело получилось, - признается Иван. - Фотографию мы сделали буквально на днях, когда гуляли с семьей. Скульптуру мы уже давно приметили, но тогда у нас еще было трое детей. Вот и решили, как будем ждать четвертого, придем и обязательно сфотографируемся. Конечно, мячик и медвежонок с нами были неспроста. Мы готовились.

- В комментариях к фотографии уже подписывают: Дима (обращаясь к брату. - Ред.), догоняй! Вы соревновались с братом?

- Нет-нет. Цели догнать и перегнать ни у кого не было. Мне всегда хотелось, чтобы у менябыло четверо детей. Но как многодетный отец я в нашей семье не исключение. У моего брата как раз трое детей, у сестры тоже трое, даже у делового партнера трое. И это наш осознанный выбор.

Это же счастье, что они есть. Дети - это радость, ни с чем не сравнимая. Это так здорово, когда ты ждешь, а потом когда ждут тебя. Так бы я прожил всего одну жизнь, свою, а теперь я проживаю и их тоже. Представьте, вместо одной я проживу 4 судьбы, ведь мой мир стал на 4 дороги больше.

- А если появится пятый?

- Это, как говорится, дай бог! Мы будем счастливы.

- Что бы вы сказали тем, кто не спешит заводить сегодня детей?

- Если позволяет здоровье, рожайте! В принципе, только это и надо. Чем больше детей, тем они более самостоятельны. А когда вырастут, всегда поддержат друг друга. А деньги? В них ведь нет гарантии. Сегодня много, а завтра не факт. Кроме того, у нас неплохое соцобеспечение. Помощь многодетным ощутима, может быть, не так, как хотелось бы, но она есть. И мы ее чувствуем.

- Вы знаете, что вашу семью уже называют символом Твери?

- Это не самое плохое сравнение, - смеется Иван. - Хотя я бы сказал так: любые семьи и дети - это символ нашего города. И пусть хороших, крепких семьей у нас будет больше.

Памятник семье установили в Твери в 8 июля 2016 года - в День любви, семьи и верности. Правда, чуть позже его развернули Фото: Ирина ТАРАСОВА

Памятник семье установили в Твери в 8 июля 2016 года - в День любви, семьи и верности. Правда, чуть позже его развернулиФото: Ирина ТАРАСОВА

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