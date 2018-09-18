«Депутатский миллион»: Александр Жуков поддержал детские сады и школы

СЕГОДНЯ 11:56 2018-09-18T11:57:48+03:00

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Тверью управляет городской парламент - Дума. В ней 33 депутата, которых избрал народ, то есть мы с вами, чтобы защищать и отстаивать наши интересы. О работе и деятельности Думы мы регулярно рассказываем вам, уважаемые читатели, как на страницах газеты, так и на сайте. Но у народных избранников, помимо их основной законотворческой деятельности, есть еще один способ помочь нам с вами. Каждому из них из бюджета муниципалитета выделяется миллион рублей на реализацию предложений граждан. То есть депутат может помочь своему округу: отстроить детскую площадку, благоустроить двор, подлатать дорогу. Вот и решили мы узнать: на что расходуется депутатский миллион? На нашем сайте мы будем рассказывать, как депутаты помогают избирателям воплощать в жизнь их мечты и чаяния, на что тратят деньги. Так что следите за нашими публикациями!

Депутат ТГД Александр Жуков, как и многие его коллеги, вложил миллион, доверенный ему как народному избраннику, в поддержку учреждений образовательной сферы.

-Во-первых, забота о подрастающем поколении, это реальный вклад в будущее страны и нашего общества, - поделился с КП Александр Жуков. - Во-вторых, большинство обращений от граждан, так или иначе касаются детей. Обычно это просьбы о благоустройстве территории или приобретении учебного инвентаря.

Итак, "депутатский миллион" частью был направлен на помощь детским садам № 135 и №136. Там провели ремонт и отделку помещений, закупили мебель.

Другая часть депутатских средств Александра Жукова была направлена в среднюю школу №30 и помощь библиотеке имени Герцена.

В следующем году сотрудничество парламентария и образовательных учреждений будет продолжена. Также граждане могут подавать заявки и вносить предложения - Александр Жуков как и другие депутаты регулярно принимает посетителей в стенах Думы.

Александр Жуков решил поддержать учреждения образования

Отметим, что свой миллион депутат гордумы не может, согласно закону, потратить на благотворительность или помощь какому-то нуждающемуся, запрещено их перечислять конкретному физическому или юридическому лицу. Деньги можно тратить только на то, что идет во благо и в интересах всего города: на детские площадки, парковки, озеленение территории... на то, что находится в собственности муниципалитета. То есть получается, что, выделяя деньги из казны депутатам, городская власть фактически оставляет их у себя. Но! Депутат может указать городским чиновникам, как лучше потратить денежки, ведь он ближе к людям на местах.