100 лет комсомолу на Тверской земле: иностранцы любили ходить строем на демонстрациях в Калинине

СЕГОДНЯ 17:00 2018-09-16T17:36:48+03:00

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В нашей постоянной рубрике в преддверии 100-летия комсомольской организации, а вековой юбилей ВЛКСМ отметит 29 октября, мы рассказываем вам о тех, чья судьба была связана с комсомолом, о людях, которым есть за что его похвалить. И поругать.

Думаете, из-за «железного занавеса» посмотреть мир комсомольцам было не выбраться? Совсем нет, выезжали молодые строители коммунизма за рубеж. В большинстве своем по обмену при содействии созданного 3 июня 1958 года бюро международного молодежного туризма «Спутник».

Было создано отделение «Спутника» и в Калинине при местном обкоме комсомола. В 1967 году в штате здесь работал всего один человек, а к концу 70-х – было уже четырнадцать.

В 70-е годы Калинин, согласно архивным данным, посещали тысячи иностранных туристов, останавливались в гостинице «Селигер». Заезжали иностранные гости охотно в городок на Волге – ведь находится он меж двух столиц. На пути из Москвы в Ленинград и обратно – отчего не остановиться?

- Приезжали делегации из братских стран: Польши, Венгрии, Чехословакии, а так же из капиталистических стран: ФРГ, Франции, Финляндии, США. Для всех групп были разработаны специальные программы, включавшие в себя не только экскурсии по городу и музеи, но и посещение предприятий города, детсадов, школ. Так же приезжие имели возможность проживать в семьях калининцев. Так, наши комсомольские семьи брали на весь день по два человека и организовывали для них свою программу. Это было посещение квартиры, общий обед, выезд на природу с шашлыками, прогулка на катере. Иностранцев очень удивляло то, что в то время как в магазинах с продуктами было не очень, домашний стол всегда ломился от изобилия. Так же с большим удовольствием принимали участие в ноябрьской и первомайской демонстрациях – им это очень нравилось, - вспоминает в книге «Комсомол - моя судьба» Иван Савченко, с 1973 по 1983 год он – председатель «Спутника» при Калининском обкоме комсомола.

Калининский «Спутник» был одним из первых, кто в начале 70-х организовал дружественные поездки молодежи в немецкий Оснабрюк. Эти поездки в будущем легли в основу побратимских связей. Ездили и в другие страны, даже на другие материки – например, на Кубу.

Участников турпоездок, естественно, отбирали из числа лучших представителей рабочей и сельской молодежи, студенчества. Практически из каждого района области, предприятия, учреждения, колхоза молодежь была в тургруппах. Перед выездом проводилась учеба группы – здесь комсомольцев знакомили с историей той страны, куда они выезжали. Освещалась политическая и социально-экономическая обстановка.