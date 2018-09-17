Назад в будущее: В Тверской области на регулярный пассажирский маршрут выпустят паровоз

СЕГОДНЯ 14:58 2018-09-17T14:59:06+03:00

Вот такой он, паровоз серии «Л» Фото: Википедия

И на нём будет работать настоящий кочегар

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Регулярные пассажирские перевозки по Тверской области теперь будет осуществлять паровоз. Да-да, тот самый, с трубою и густым дымом, как в кино.

- В субботу, 29 сентября, в свой первый рейс по маршруту Бологое - Осташков отправится пригородный поезд на паровой тяге, - сообщает пресс-служба Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК).

Причём паровоз будет курсировать регулярно. Топить его будут углём, что подразумевает возрождение умершей когда-то профессии кочегара.

Каждую субботу паровоз серии «Л»* будет выходить из Бологого в 9.25 и прибывать в Осташков в 14.20, а затем отправляться обратно в 15.07 и прибывать в Бологое в 18.10.

В состав поезда войдут сидячие пассажирские вагоны, окрашенные в исторический зелёный цвет. Правда, число их пока не уточняется.

На регулярном пассажирском маршруте в России паровоз появится впервые с 1976 года.

Маршрут предусматривает получасовую остановку на станции Куженкино. Там, пока паровоз пополняет запасы воды, пассажиры смогут прогуляться по настоящему музею под открытым небом, созданному Октябрьской железной дорогой совместно с Обществом любителей железных дорог. Его открытие приурочено к возрождению регулярного паровозного движения. Музей представляет собой комплекс станционных построек начала XX века.

Как обещают в МТППК, поездка будет стоить около 250 рублей. Для сравнения: билет на обычный пригородный поезд этого же маршрута стоит 269 рублей.

Бологое-Полоцкая железнодорожная линия действует с 1907 года, связывая Бологое, Осташков и Торопец с Великими Луками и Полоцком. Изначально линия задумывалась как стратегическая железная дорога из центра на запад страны. Вдоль линии существует множество капитальных объектов: здания вокзалов, казармы, сторожевые дома, стрелочные будки и водонапорные башни. Все постройки выполнены в едином архитектурном стиле и являются памятником служебного зодчества. Даже мощные бомбардировки в годы Великой Отечественной войны не смогли уничтожить железнодорожную инфраструктуру.

* Паровоз Л (Лебедянского) - советский магистральный грузовой паровоз, разработанный в конце Великой Отечественной войны конструктором Львом Лебедянским и академиком Сергеем Сыромятниковым. Выпускался паровоз с 1945-го по 1955 год.

Один из лучших советских паровозов. Среди железнодорожников и любителей железных дорог за паровозами Л закрепились прозвища Лебедянка и Лебедь. В СССР было выпущено свыше 4000 таких паровозов.