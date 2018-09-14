Большие гаcтроли: Тверь и Саратов обменялись ТЮЗами

СЕГОДНЯ 17:55 2018-09-14T18:00:28+03:00

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11 сентября ближе к ночи труппа Тверского ТЮЗа отправилась на гастроли в Саратов.

А 12 сентября в Тверь с обменными гастролями приехали наши друзья - Саратовский ТЮЗ им. Ю.П. Киселёва, - рассказал на своей страничке в фейсбуке директор Тверского ТЮЗа Александр Бахарев.

История дружбы и творческого сотрудничества двух театров удивительна. В 1943 году во время Великой Отечественной войны молодой выпускник Камерного театре Александра Таирова 29-летний Юрий Киселёв, который на тот момент стоял во главе Калининского ТЮЗа, с несколькими актерами и композитором перебрался в Саратов. После приезда мастера (именно так там до сих пор называют Юрия Петровича) Саратовский ТЮЗ начал греметь на всю страну и завоевывать престижные награды.

В связи с этим в Твери Саратовский ТЮЗ иногда называют младшим братом. Правда, когда я задала этот вопрос им самим, началась дискуссия.

- Младший, старший брат, стоит ли считаться? Правильнее будет сказать, что мы собратья по искусству. Согласитесь? - улыбнулся художественный руководитель Саратовского ТЮЗа народный артист РФ Юрий Ошеров. - Тем более что исторически мы даже постарше вас будем: менее чем через месяц наш театр будет праздновать столетие. По сути, это 100-летие всему движению детского театра, которое началось у нас в Саратове и продолжается не только в России, но и за рубежом.

В знак общей истории тверскому театру коллеги из Саратова подарили очень символичный подарок - обложку калининской газеты за ноябрь 1940 года, где в рубрике «Сталинская молодежь» было рассказано о всей труппе Калининского ТЮЗа.

Юрий Ошеров, ученик мастера Юрия Петровича Киселева (справа) вручает уникальную газету Александру БахаревуФото: Ирина ТАРАСОВА

Заметка была сделана после смотра художественной самодеятельности молодежных театров в Москве, где Калининский ТЮЗ имел огромный успех. Кстати, как говорит легенда, всесоюзный староста Михаил Калинин после такого успеха лично встречал артистов на платформе и вручал им ключи от квартир.

Напомним, Саратовский ТЮЗ представит в Твери 4 постановки, также как и Тверь в Саратове. Разные спектакли, разная публика, но одно мы уверены будет неизменным - продолжительные аплодисменты и слова благодарности и директору Тверского ТЮЗа Александру Бахареву, и директору ТЮЗа саратовского Анатолию Барсукову.