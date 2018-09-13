2018-09-13T16:19:51+03:00
Спорт

Без колёс на старт «Кросса нации» в Тверской области выйти не получится

Ежегодное спортивное мероприятие переехало в Старицкий район
Игорь ДОКУЧАЕВ
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Далеко до Старицы бежать?Далеко до Старицы бежать?Фото: Игорь ДОКУЧАЕВ
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В ближайшую субботу, 15 сентября, в Старицком районе пройдет региональный этап Всероссийского дня бега «Кросс нации». Сейчас идет регистрация желающих принять участие в забегах в Комитете по физической культуре и спорту Тверской области. Прием организован по адресу: Комсомольский проспект, д.4/4, каб. 512, тел 8(4822) 50-98-19. Необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность, и медицинскую справку о состоянии здоровья.

В этом году забег пройдёт неподалеку от деревни Чукавино. Беговая трасса будет проходить по лесу и вдоль берега Волги. Планируются забеги на дистанции 1 км, 3 км, 6 км, а также для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья.

Только вот желающим пробежаться придётся самим решать транспортный вопрос. Как стало известно «КП»-Тверь», в четверг, 13 сентября, на момент подготовки этого материла речи о бесплатных автобусах не шло. Доставкой участников каждое предприятие или школа должны заниматься самостоятельно. Ну а частникам придётся самим искать колёса, которые их довезут до старта.

Стоит отметить, что в прошлые годы, когда «Кросс нации» проходил в Твери, на старт выходили до шести тысяч человек.

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