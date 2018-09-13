2018-09-13T12:02:13+03:00
Политика

В правительстве Тверской области обсудят безопасность электроснабжения в рамках осенне-зимнего периода

По предложению Игоря Рудени в регионе была разработана масштабная программа с объёмом финансирования свыше 5 млрд рублей
Ирина СЕРГЕЕВА
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В пунктах программы - мероприятия по строительству, реконструкции и развитию электросетевого хозяйства. Фото: Анастасия ПрудниковаВ пунктах программы - мероприятия по строительству, реконструкции и развитию электросетевого хозяйства. Фото: Анастасия Прудникова
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С приходом холодов в Тверскую область пришла пора подвести определенные итоги по подготовке региона к предстоящей зиме, в том числе и по вопросу безопасности электроснабжения.

13 сентября в Твери пройдет совместное заседание Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения с руководством штабов ЦФО и субъектов электроэнергетики по вопросам подготовки к прохождению осенне-зимнего периода 2018-2019 годов.

В мероприятии примут участие Губернатор Тверской области Игорь Руденя, заместитель министра энергетики РФ Андрей Черезов, руководители крупнейших энергокомпаний России, представители всех регионов Центрального федерального округа.

Губернатором Тверской области Игорем Руденей инициирована работа, направленная на повышение качества электроснабжения в районах области, приведение в порядок территорий, прилегающих к ЛЭП.

По предложению Игоря Рудени, при поддержке Министерства энергетики РФ, совместно с компаниями «Россети» и МРСК-Центра была разработана масштабная программа по повышению надёжности и развитию электроснабжения потребителей Тверской области с объёмом финансирования свыше 5 млрд рублей.

В пунктах программы - мероприятия по строительству, реконструкции и развитию электросетевого хозяйства, а также внедрению ресурсосберегающих технологий, - сообщает пресс-служба правительства Тверской области.

20 сентября в Тверской области начнутся беспрецедентные по задействованным силам учения энергетиков страны. В них примут участие свыше 5 тысяч специалистов, будет привлечено порядка 800 единиц техники. Подобные по масштабам учения ранее проводились только в Дагестане в августе 2018 года, в них приняли участие около 2,5 тысяч человек.

Сообщается, что за три месяца в Тверской области расчистят более 6,5 тыс. гектаров просек и реконструируют около 530 км воздушных линий. Такие работы позволят значительно снизить количество аварий на сетях, минимизировать риски массовых перебоев в электроснабжении на территории региона.

Реализация всех этих мер направлена на обеспечение надёжной и устойчивой работы электросетевого комплекса Тверской области.

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