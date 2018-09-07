2018-09-07T14:04:25+03:00
Общество

«Ростелеком» предложил сэкономить на мобильной связи

«Ростелеком» предоставил абонентам в Тверской области возможность сэкономить. Благодаря специальному предложению «Мобильная программа» абоненты смогут бесплатно пользоваться услугами мобильной связи от провайдера.
Алина ПЕТРОВА
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Акция от ПАО "Ростелеком"Акция от ПАО "Ростелеком"
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Для получения 100 %-ной скидки необходимо подключить услугу «Домашний интернет» или пакет «Домашний интернет + Интерактивное ТВ» по специальным тарифам.

Дмитрий Ерастов, директор проектно-продуктового офиса МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком»: «Это уникальный шанс бесплатно пользоваться одним из основных сервисов «Ростелекома». Причём номер, изначально выбранный для получения скидки, можно сменить в любой момент, не прервав при этом участия в программе. И совершенно не обязательно, чтобы владельцем мобильного номера был тот человек, на которого оформлен лицевой счёт по услугам «Домашний интернет» или «Интерактивное ТВ». Просто подключите к программе телефон кого-то из своих близких и избавьте его от необходимости платить за мобильную связь. Главное, чтобы этот номер принадлежал нашей сети и был зарегистрирован в том же регионе, где активировано спецпредложение».

Для удобства абонентов регистрация номера доступна из Единого личного кабинета абонента, а условия участия подробно представлены на сайте компании. При соблюдении правил программы скидка предоставляется начиная уже со следующего месяца после регистрации. Принять участие в акции можно до 31 декабря 2018 года.

В акции участвуют тарифы «Домашний интернет 100 Мбит/с (2016)», «Домашний интернет 200 Мбит/с (2015)», «Домашний интернет GPON 2016», «Домашний интернет GPON 2017» и «Домашний интернет GPON 500», а также тарифные планы на мобильную связь «СуперсимкаM» и «СуперсимкаL».

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