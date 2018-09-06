Правительство Тверской области внесло в заксобрание законопроект о социальной поддержке определенной категории граждан

СЕГОДНЯ 22:00 2018-09-06T23:21:51+03:00

В нее попали женщины с 55 лет и мужчины 60 лет

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В недавнем телеобращении к жителям страны глава государства отметил необходимость сохранения с 2019 года существующих федеральных и региональных льгот для женщин – с 55 лет и для мужчин – с 60 лет.

6 сентября на встрече губернатора Тверской области Игоря Рудени с председателем Заксобрания Тверской области Сергеем Голубевым и руководителем фракции «Единая Россия» областного парламента Виктором Константиновым обсуждалась тема социальной поддержки определенной категории граждан.

Игорь Руденя рассказал, что в Тверской области подготовили законопроект, согласно которому на соцподдержку в регионе могут рассчитывать не после выхода на пенсию, а при достижении указанного президентом возраста.

Разработкой законопроекта в регионе занималась рабочая группа, после чего он был внесен в в заксобрание Тверской области. Цифры говорят о том, что его принятие позволит сохранить региональные меры соцподдержки почти 15 тысячам жителям Верхневолжья.

Губернатор заметил, что рассчитывает на оперативное рассмотрение законопроекта депутатами.

Председатель заксобрания Сергей Голубев заверил:

- Законопроект будет рассмотрен в ближайшее время. Уверен, что его поддержат большинство парламентариев.

Какая категория граждан войдет в число тех, кто с 1 января 2019 года может рассчитывать на региональные меры социальной поддержки?

- Это ветераны труда, ветераны труда Тверской области, лица, удостоенные наград Тверской области. Также - педагоги, медики, работники культуры, социальной защиты и другие категории, которые проживают и работают в сельской местности. Меры соцподдержки коснутся граждан с низкими доходами, которые получают ежемесячную субсидию на оплату жилья и услуг ЖКХ, компенсацию на зубопротезирование, ежегодную компенсацию на проезд в общественном транспорте, - уточняет пресс-служба правительства Тверской области.