2018-09-03T20:16:16+03:00
Общество

Явление в небе: Во время службы над храмом в Тверской области появился лик

Необычное явление заметил прихожанин и сфотографировал
Ирина ТАРАСОВА
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Образ появился во время всенощного бдения над храмом. ФОТО:Дмитрий ПерепелкинОбраз появился во время всенощного бдения над храмом. ФОТО:Дмитрий Перепелкин
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Иногда в небе можно увидеть нечно удивительное и необъяснимое. Достаточно лишь почаще поднимать глаза вверх. Однако, как трактовать некоторые знаки или явления, понимают не все. Да и трактовки у всех разные.

Так, 1 сентября во время вечернего богослужения в небе над церквью Рождества Богородицы в городе Старица Тверской области появился лик, напоминающий человеческий. Необычное явление заметил прихожанин и сфотографировал. Как только служба закончилась, лик пропал.

- По словам прихожанина образ на небе появился во время всенощного бдения. Когда он показал нам фото, мы отреагировали спокойно. Мы же люди православные, для нас чудо - это обычное явление, нас этим не особо удивишь, - беседую с настоятелем храма отцом Дмитрием Каспаровым. - Что это могло быть? В жизни иногда полезно оторваться от земной суеты, трудов наших и взглянуть на небо, на красоту Божьего мира. Иногда красота эта проявляет себя по-разному, порой вот и таким дивным образом.

Кстати, научного объяснения для небесных знамений не существует, хотя их возникновение ученые пытаются связать с разностью температурных слоев атмосферы или погодными аномалиями.

Но есть и иное мнение: такие явления очень похожи на попытки поделиться с нами какой-то важной информацией.

Например, привлечь внимание.

К слову, вот уже второй год местные жители пытаются восстанить церковь Рождества Богородицы. К ней у горожан особое отношение. Они называют её Пятницкой, потому как построенная более двух веков тому назад, она расположилась на месте старицкого торжища, где в 17-19 веках находились торговые ряды и кузница. А, как известно, Святая Параскева Пятница считалась не только целительницей душевных и телесных недугов, хранительницей покровительницей женских забот, но домашнего хозяйства и торговли. Отсюда и название.

Комплекс Пятницкой Церкви или Рождества Богородицы складывался на протяжении почти 100 лет. В 1935 году его закрыли и почти полвека использовали под склады. Лишь в конце прошлого столетия начались первые реставрационные работы и консервация одного из старейших приходских храмо.

В настоящее время состояние всех построек требует дальнейшей реставрации, а также помощи всех неравнодушных людей.

После службы лик пропал. ФОТО:Дмитрий Перепелкин

После службы лик пропал. ФОТО:Дмитрий Перепелкин

Вот уже второй год местные жители пытаются восстанить церковь Рождества Богородицы. К ней у горожан особое отношение

Вот уже второй год местные жители пытаются восстанить церковь Рождества Богородицы. К ней у горожан особое отношение

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