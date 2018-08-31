2018-08-31T13:02:07+03:00
Общество

100 лет комсомолу на Тверской земле: Миллион конвертов в память о Лизе Чайкиной

В преддверии юбилея комсомола мы продолжаем цикл публикаций
Алина ПЕТРОВА
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Вот такой конверт. Фото: Алевтина МОДЕСТОВАВот такой конверт. Фото: Алевтина МОДЕСТОВА
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В нашей постоянной рубрике в преддверии 100-летия комсомольской организации мы рассказываем вам о тех, чья судьба была связана с комсомолом, о людях, которым есть за что его похвалить. И поругать.

28 августа 1918 года в деревне Руно в Тверской губернии родилась Елизавета Чайкина. В 14 лет стала комсомолкой, а в 15 ее назначили заведовать избой-читальней. В 1939 году избрана секретарем райкома комсомола Пеновского района Тверской области. В начале 1941 года Лиза в числе лучших прошла областные курсы партийных и комсомольских работников в Калинине.

С 14 октября 1941 года и до дня гибели сражалась в партизанском отряде .

22 ноября 1941 года Лиза по пути в Пено, где ее отряду нужно было разведать численность вражеских войск, зашла на хутор Красное Покатище к своей подруге. Её заметил бывший кулак и донёс фашистам. Чайкину схватили и увезли в Пено. Зверски пытали, требуя указать, где находятся партизаны. А спустя сутки, не повесили, как это обычно делалось, а расстреляли. По словам очевидцев, а смотреть на казнь согнали местных жителей, перед смертью она успела крикнуть слова о вере в Сталина и в победу. Семнадцать дней тело партизанки лежало непогребенным, его усиленно стерегли, и все-таки оно исчезло. Товарищи по партизанскому отряду похоронили ее тут же в Пено за железнодорожной насыпью.

6 марта 1942 года газеты сообщили, что за отвагу и геройство, проявленные в партизанской борьбе в тылу против немецких захватчиков, Елизавете Ивановне Чайкиной присвоено звание Героя Советского Союза.

Чайкину не забыли - ее имя носят улицы в России, Белоруссии, Казахстане, на Украине, в разных городах установлены памятники. В Твери есть улица Лизы Чайкиной, бывший музей комсомола был назван в ее честь.

В день 100-летнего юбилея в Пено, на родину Чайкиной, отправилась делегация бывших комсомольцев (хотя, бывших не бывает) – поехали те, чей трудовой путь и карьера неразрывно связаны с комсомольской организацией.

- Мы возложили цветы к обелиску на месте казни, посетили музей, помимо этого прошло торжественное гашение конверта с художественной маркой, посвященного 100-летию со Дня рождения Л.Чайкиной. Всего выпущен миллион таких конвертов, - поделилась с «КП» Алевтина Модестова, секретарь Тверского областного оргкомитета "Комсомол-100».

А местные жители партизанку помнят до сих пор – на торжественное мероприятие собралось много сельчан.

У мемориала в Пено. Фото: Алевтина МОДЕСТОВА

У мемориала в Пено. Фото: Алевтина МОДЕСТОВА

В музее в Пено. Фото: Алевтина МОДЕСТОВА

В музее в Пено. Фото: Алевтина МОДЕСТОВА

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