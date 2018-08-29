Шутки природы: В Тверской области в конце августа зацвели сирень и акация

СЕГОДНЯ 17:58 2018-08-29T18:42:51+03:00

В деревне Панигино, что по Волоколамскому направлению в Тверской области, за пару дней всю сирень усыпало цветами. Фото: Елена Курочкина

Изменить размер текста: A A

Катаклизмы погоды привели к тому, что в конце августа, когда все в природе обычно готовится к отдыху и покою после бурного лета, растительный мир воспрял и готов опять цвести и благоухать.

Так, в деревне Панигино, что по Волоколамскому направлению в Тверской области, за пару дней всю сирень усыпало цветами. Причем так, как это бывает в середине мая. Местные жители удивляются: «Даже пахнет, как майская!»

Тверичанка Елена Курочкина выложила фото цветущего кустарника в соцсеть, и понеслось… Оказалось, чудо свершилось не только в Панигино. В комментариях жители области отмечали и другие населенные пункты, где можно увидеть в конце августа цветущий кустарник.

- Точно. И в Красново тоже сирень цветет, - значится в одном комментарии.

- И у нас в Конаково зацвела, как и в прошлом году. В нашей деревне рядом растут сирень и рябина, вообще красота. Красные кисти рябины - и сиреневые гроздья рядом. Улет.

- А у нас в Рамешковском районе распустилась даже та сирень, что не цвела в этом году мае. Мы думали, погибла. А она нам сюрприз к осени преподнесла, - говорится в другом.

Но, как оказалось, не только сирень настроилась на весну.

- В Рябеево (под Тверью. - Ред.) гиацинты готовы зацвести, - читаем в следующем отклике.

- А у нас в пригороде Твери акация зацвела, причем наполовину: внизу сухие стручки висят, а сверху вся усыпана цветами... - удивляет следующий комментарий.

Жители области вступают в диалог друг с другом. Одни предполагают, что, возможно, это новые сорта цветущих растений и кустарников. Другие рассуждают о том, что такое явление в регионе уже не первый год, и, скорее всего, в природе происходят какие-то серьезные изменения.

- Конечно, это не связано с тем, что цветут какие-то другие сорта. В данном случае налицо климатические изменения, - комментирует заведующая отделом дендрологии ботанического сада ТвГУ Елена Бойкова. - Такая погода, июньская по сути, совершенно не свойственна августу. Как же на нее отреагировали растения? Они, по-другому сказать нельзя, находятся в шоке.

А вот эта сирень в Рамешковском районе не цвела весной, зато к осени - такой сюрприз. Фото: Людмила Ефремова

В июле стояли холодные ночи. Резкие перепады просигналили, что наступила осень. Я это заметила по своей клубнике: ее листья тут же окрасились в бордовые тона, что характерно именно для осени. Но, как только вернулось тепло, этот процесс прекратился. Зато начался следующий - цветение. Так, кроме сирени и акации у многих на дачах начали распускаться почки смородины.

Объясняется это тем, что почки закладываются не в марте перед цветением, как мы думаем, а заранее – весной и в начале лета. То есть растение в этом году отцвело, но, как только прошла температурная пила (так синоптики называют резкие смены температур. - Ред.), оно вновь подумало, что наступила весна, и отреагировало.

Вредно ли это для растения? Вредно. Вместо того, чтобы успокаиваться и готовиться к спячке, оно исчерпывает ресурс следующего года. Почку оно заложить уже не успеет, а значит, следующей весной не зацветет. Кроме того, повторное цветение истощает растение.