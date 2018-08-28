Спортсмены из Твери продолжают завоевывать медали и менять клубы

СЕГОДНЯ 17:35 2018-08-28T17:35:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Профессиональный спорт Тверской области находится в упадке. В Верхневолжье больше нет футбольной «Волги», хоккейного ТХК, баскетбольных «Тверичанки» и «КАМиТА». На спортивном небосклоне остался разве что БК «Тверь». Во многом именно из-за такого бедственного положения тверского спорта новости об успехах наших атлетов всегда воспринимаются на «ура».

Тверская школа хоккея школа всегда славилась своими воспитанниками. Ковальчук, Кокарев, Денисов, Кутузов, Любимов начинали свой спортивный путь в Твери. Если первая четверка игроков уже давно определилась со своим спортивным настоящим, то Роман Любимов до последнего времени держал ценителей своего таланта в напряжении. Сначала появилась информация о том, что наш земляк продолжит карьеру в ярославском «Локомотиве», однако позже стало известно, что свою подпись он поставил под двухлетним контрактом с магнитогорским «Металлургом». В новой команде нападающий будет играть под номером 73. В первом матче сезона 2018/2019 клуб из Магнитогорска встретится 2 сентября на своей ледовой площадке с словацким «Слованом».

Не отстают от наших именитых хоккеистов и гребцы, которые являются одним из главных локомотивов тверского спорта.

С 22 по 26 августа в португальском Монтемор-у-Велью проходил чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ, где успешно выступили представители Тверской области. Так, в последний день состязаний на дистанции 500 метров не было равных Артему Кузахметову из Вышнего Волочка и его напарнику из Санкт-Петербурга Владиславу Блинцову. Ребята пересекли финишную черту с результатом в 1 минуту 30,666 секунды и завоевали золотую награду. Занявшие второе место сербы отстали победителей на 0,287 секунды.

Днём ранее тверичанин Илья Первухин в паре с Кириллом Шамшуриным из Белгорода завоевали бронзовую медаль в гонке на 1000 метров. Эту дистанцию спортсмены преодолели за 3 минуты 40,647 секунды. Первенствовали на этой дистанции Йул Эльце и Петер Кречмер (3.38,207), а следом за ними пришли представители Кубы Фернандо Энрике и Сергей Мадригаль (3.39,462).