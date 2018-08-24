Можно ли прирастить капитал на криптовалюте

СЕГОДНЯ 13:27 2018-08-24T13:44:07+03:00

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В прошлом году в моде были криптовалюты. Самая известная - биткоин. Кто-то кричал, что это финансовая пирамида наподобие МММ, кто-то видел в «крипте» средство избавления от тотального банковского ига и прорыв к новым финансовым горизонтам.

Как бы то ни было, корреспондент «КП»-Тверь» решил рискнуть и купил электронной валюты на 10 тысяч рублей.

Что есть биткоин

У него сложная природа, труднопостижимая для человека, далёкого от программирования. Для несведущих это просто электронное "нечто", которое продаётся за конкретные рубли или доллары. На сами биткоины купить почти ничего нельзя, большинство интернет-магазинов их не принимают. Но можно перевести биткоины обратно в рубли и шопиться сколько влезет.

В качестве оплаты биткоины не принимают в основном из-за резких скачков курса. Если продавать за криптовалюту, например, шариковые ручки, то за один день цена в рублёвом эквиваленте может гулять на 30% в обе стороны. Также биткоины не поддерживает ни одно государство или банковская система. Они - виртуальные «фантики», которые тем не менее стоят реальных денег.

Это и массу других занимательных фактов я узнал из интернета, пока подыскивал способы покупки криптовалюты.

Найти с нуля

Путеводными звёздами в деле поиска валюты для меня стали ютуб-блогеры. Они доходчиво расписали весь процесс, разбив его на несколько этапов. Рубли на биткоины меняют на специальных сайтах - биржах-обменниках. Самые лучшие - англоязычные, там меньше комиссия, и, по отзывам, они реже «зависают». Но тут встал языковой барьер. Проклиная свою необразованность, я понял, что придётся обратиться к отечественным разработкам. И снова загвоздка: с моим банком никто из них не работает. Пришлось сперва завести себе электронный кошелёк (сейчас таковых много).

Пошагово процесс выглядел следующим образом. С карточки банка переводим деньги в электронный кошелёк, а уже с него - на биржу. Личный кабинет на бирже сильно напоминал страницу в соцсети, там есть чат с другими участниками и даже можно добавить фотографию. Все денежные переводы сопровождались весьма кусачими комиссионными сборами. В итоге от десяти тысяч осталось чуть меньше девяти.

Корреспондент "Комсомолки" потерял немало нервов, следя за биржевыми графикамиФото: Игорь ДОКУЧАЕВ

Стою я на бирже..

Итак, какие виртуальные валюты купить? Их, оказывается, сотни. Самых популярных - пара десятков. Можно посмотреть их динамику на специальных графиках. Начитавшись интернет-аналитиков, решаю разделить свой капитал на три части. На первую треть покупаю биткоины, точнее, одну десятитысячную или около того. Один биткоин (на интернет-сленге «бетховен») тогда стоил около 12 тысяч долларов. Ещё треть капитала я пустил на покупку второго по популярности «коина» - лайткоина. Он подешевле, около сотни долларов за одну штуку. Оставшуюся часть денег раскидываю между молодыми и копеечными, но якобы перспективными валютами.

Ну а дальше что? Только ждать.

Это самое трудное. Ведь интерес уже пробудился, сложно просто забыть о своих вложениях. По нескольку раз в день я проверял курсы. Сделал закладочки на рабочем столе компьютера, чтобы легче было находить биржевые графики. Всё это параллельно с прослушиванием ютуб-гуру. Иногда виртуальные финансисты расхваливали диаметрально противоположные стратегии, и каждый пиарил свою любимую криптовалюту.

Масла в огонь подливали те самые графики: то одна валюта вверх попрёт, то другая. Поддавшись стадному чувству диванных трейдеров, я несколько раз переделывал свой валютный портфель. Продавал одни валюты, покупал другие. Как ни странно, почти не потерял на этом, даже с учётом комиссий. Наверно, новичкам везёт. Примерно через месяц стало очевидно, что от этих операций больше нервов, чем доходов. Пришлось в прямом смысле бить себя по рукам, чтобы побороть искушение заглянуть на биржу. Недели через две отлегло, забылось. Пусть денежки лежат, а курс из новостей узнаю.

А курс рос-рос, да и обвалился! С отметки 18 тысяч долларов за один биткоин до десяти, а потом и до восьми тысяч. Когда курс упал, разбились и смелые мечты на возможное обогащение. Да, в Турцию на эти деньги не слетать. И, что удивительно, мозг так умело отсёк неприятные мысли, что на полгода я про эти деньги просто забыл. Но жарким июльским утром, наткнувшись на случайную новость про биткоин, я решил проверить, как там мои вклады. Электронные денежки смиренно лежали в личном кабинете. После обмена на рубли оказалось, что не всё так плохо. Просевший биткоин, конечно, съел часть средств, зато лайткоин чуть-чуть подрос, да и «малые» криптовалюты немного подорожали. Получились как раз исходные девять тысяч рублей. При выводе с биржи комиссия откусила и от этой суммы, так что на электронный кошелёк пришло 8500 рублей. На эти деньги я накупил на Али-Экспресс одежды и побрякушек для велосипеда. Ну а куда ещё девать электронные деньги, как не на виртуальный шопинг?

Вместо послесловия

Четыре вывода

1. Блогеры с ютуба правы в своей азбучной мудрости: не вкладывайте денег больше, чем готовы потерять. С самого начала я внутренне распрощался с той десяткой, которую вложил в криптовалюты.

2. Биткоин - это не чёрт с рогами и не панацея, это просто валюта. Учитывая, что в магазинах мы всё чаще расплачиваемся карточкой, а наличку почти не видим, я не ощутил особой разницы между цифрами своего счёта в банке и цифрами, обозначающими биткоин-счёт.

3. На подобных новинках навариваются те, кто успевает вложиться первыми. Я слишком долго колебался, в итоге чуть не потерял деньги.

4. Никогда не делайте ставку на один актив. Даже если система начнёт рушиться, отдельные элементы могут продержаться дольше, чем прочие, или даже подрасти.

Комментарий экономиста

Оксана Толкаченко, кандидат экономических наук, заместитель директора института экономики и управления Тверского госуниверситета:

- Будущее криптовалют весьма туманно. По сути они ничем не подкреплены, что не дает возможности выстроить адекватную финансовую стратегию размещения своего капитала. Плюс ко всему, вложения в криптовалюту сопряжены с неопределенностью. А это не дает возможности определить и просчитать финансовые риски. Данная система является прототипом финансовых пирамид, что были так распространены в недавнем прошлом. Поэтому «бешеные деньги» на криптовалюте смогли заработать те, кто стояли у истоков этой криптосистемы. Да и то не всем это удалось. Поэтому если вы как инвестор характеризуетесь консервативной ментальностью, то вкладывайте ваши деньги в проверенные инструменты финансового рынка. А если склонны к риску, верите в удачу и успех и при этом у вас есть возможность непрерывно отслеживать курсы криптовалют, то вперед в новую финансовую виртуальную реальность!