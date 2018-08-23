Занавес отрывается: Тверской театр драмы начал 273-й сезон поздравлениями, награждениями и танцем

СЕГОДНЯ 14:17 2018-08-23T14:17:30+03:00

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- Кра-са-ви-ца! Кра-са-вец! - дружно, заглушая друг друга, скандирует вся труппа Театра драмы, когда кто-то из актеров или сотрудников выходит для награждения. Впрочем, к середине встречи ласковых эпитетов, которые выкрикивали хором, стало гораздо больше. Грамоты, награды, цветы и мармелад за отличную работу, за служение театру, за многочисленные достижения и даже за юбилеи получили: «корпоративщица» Ирина Погодина, «талантище» Александр Павлишин, «умница» Борис Михня и не только...

И это, надо сказать, было кульминацией.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 273-й СЕЗОН!

21 августа в Тверском театре драмы было как никогда шумно. Впрочем, все объяснялось ярким объявлением на стенде при входе: «Сбор труппы в 15.00». Сияющие глаза, легкое волнение (все-таки впереди новый год и много работы), радостные восклицания, трогательные объятия и дружеские поцелуи и какая-то праздничная торжественность, как некогда в школе 1 сентября. Встречаться всем коллективом (когда вот так, вместе и актеры, и цех, и руководство) - уже давняя традиция в Театре драмы. И каждый раз всегда что-то новое. На этот раз все началось со слов благодарности за отличный прошедший год.

- Всем работникам театра я хочу сказать спасибо за то, что 272-й сезон был удачным и интересным как по актерским, там и по режиссерским работам... В этом, подчеркну, заслуга всего коллектива, - в первых словах отметила директор Театра драмы Светлана Вержбицкая.

Впервые сбор труппы прошел без главного режиссера Веры ЕфремовойФото: Ирина ТАРАСОВА

После чего заместитель председателя по культуре правительства Тверской области Наталья Петухова кратко прошлась по финансовым вложениям, пообещала, что вскоре театр изменят до неузнаваемости. Так, здесь уже поменяли систему пожаротушения, к новому году планируют установить современное музыкальное оборудование, а к концу года в театре появится светодиодный экран.

Поздравить труппу пришел и председатель Тверской городской Думы Евгений Пичуев. Впрочем, тут не обошлось без сюрпризов. Оказывается, для Евгения Евгеньевича слово «театр» значит гораздо больше, чем просто культурное учреждение, для него это часть жизни и теплые воспоминания из детства.

- Запах грима, клея - для меня это всё не просто так, всё это из детства. Мои родные служили в Норильском драматическом театре, сам я, можно сказать, вырос в закулисье, поэтому о том, что такое театр, знаю не понаслышке. Всем вам творческого успеха, хороших ролей и позитивных переживаний в новом году, - пожелал Евгений Пичуев всему коллективу.

Кстати, очень бурным на переживания стало поздравление молодоженов Вероники Калининой и Николая Юдина и представление новых членов труппы. Впрочем, каждого из актеров (Сергея Бескакотова и Константина Василенко) мы уже знали по сыгранным в прошлом сезоне ролям. А вот потрясающе женственную Иоланту Мельникову, режиссера-постановщика и композитора, в труппе приняли особенно тепло. Мужской состав театра эмоционально исполнил для нее песню собственного сочинения. Впрочем, одной песней не обошлось. В завершении встречи все пустились в пляс под её же зажигательный гимн театру из «Двенадцати стульев».

Однако была и нотка грусти. И об этом хочется сказать особо. После награждения за проект «Виртуальный музей» актриса Ирина Андрианова напомнила:

- В этом году начинается 44-й театральный сезон для художественного руководителя Театра драмы Веры Ефремовой. 44 года она в театре, и лишь первый год не сидит за этим круглым столом (Вера Андреевна из-за болезни не смогла присутствовать на встрече. - Ред.)

В завершении встречи все пустились в пляс под зажигательный гимн театру из «Двенадцати стульев»Фото: Ирина ТАРАСОВА

ПРЕДСТОЯЩИЕ ПЛАНЫ И ПРЕМЬЕРЫ

Предстоящий год действительно обещает массу интересного. Театральный сезон на малой сцене откроется 11 сентября необыкновенно мудрым и добрым спектаклем «Охота жить». На большой сцене 18 сентября – блистательной майской премьерой «Двенадцать стульев». Кроме того, начало театральной осени обещают украсить массой сюрпризов.

Что касается премьер ближайших, то в сентябре зрителей ждет танцевально-поэтический спектакль Арсена Агамаляна и Оксаны Васильевой «Адам и Ева. Жизнь после рая…»

В ноябре на большой сцене ожидается комедия «Дачная лихорадка» по Карло Гольдони в постановке режиссера Бориса Гуревича и его петербургской команды.

В декабре мы увидим музыкально-драматическую фантазию «Евгений Онегин» режиссера Валерия Персикова.

Ближе к новому году юных зрителей ожидает «Снежная королева» режиссера Александра Павлишина.

Есть и планы грандиозные. Будущий сезон обещает стать началом творческой дружбы с двумя московскими театрами. 30 сентября Театр драмы посетит Губернский театр под руководством Сергея Безрукова со спектаклем «Аленький цветочек». А в декабре в гости ожидается Театр на Покровке.

Да, и еще. Все новшества и «фишки», полюбившиеся зрителям: музейные уголки, доступный театр, фотозоны, театральная фотоохота на самого стильного зрителя и уникальный проект «PRO театр» – продолжатся и в этом сезоне.

Так что, как принято говорить в таком случае, следите за афишей!

Подарки и грамоты актерам и сотрудникам театра - это традицияФото: Ирина ТАРАСОВА

Сбор труппы накануне открытия театрального сезона это всегда очень трогательноФото: Ирина ТАРАСОВА

И радостно...Фото: Ирина ТАРАСОВА

Ну, как не улыбнуться в ответ Залиму Мирзоеву?Фото: Ирина ТАРАСОВА

Актеры Виталий Синицкий и Владимир ЧернышовФото: Ирина ТАРАСОВА

Сбор труппы - это всегда заслуженные награды...Фото: Ирина ТАРАСОВА

и поздравления..Фото: Ирина ТАРАСОВА

Сбор труппы - это всегда теплые слова от зрителейФото: Ирина ТАРАСОВА

И благодарная реакция от артистовФото: Ирина ТАРАСОВА

Новых членов труппы принимали в коллектив даже песнямиФото: Ирина ТАРАСОВА

Например, режиссера-постановщика и композитора Иоланту МельниковуФото: Ирина ТАРАСОВА

Новые, но уже любимые зрителями актеры Театра драмы - Сергей БескакотовФото: Ирина ТАРАСОВА

и Константин ВасиленкоФото: Ирина ТАРАСОВА

Поздравили и молодоженов. Этим летом семью создали художник-постановщик Николай Юдин и руководитель литературно-драматургической части Вероника КалининаФото: Ирина ТАРАСОВА