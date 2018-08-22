Тверь разрытая: не упадите в яму

СЕГОДНЯ 16:02 2018-08-22T16:05:48+03:00

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Лето - отличное время для ремонта и профилактики коммуникаций, скрытых под землёй. Да и лето выдалось на загляденье, тёплое, с умеренными дождями.

Но не все ямы закопаны. Много ещё по городу разрытий, которые отравляют жизнь пешеходам и автомобилистам. Особенно автомобилистам, ведь люди возвращаются из летних отпусков, и трафик на дорогах становится более плотным.

Как раз в конце августа разроют одну из основных улиц, связывающих центр города и Пролетарский район: на улице Спартака будут прокладывать водопроводные трубы. Аккурат под проезжей частью. Тоску по этому поводу немного скрашивает тот факт, что полного перекрытия не будет.

- Чтобы транспортный поток мог двигаться по улице, на участке у дома № 10 демонтируют неэксплуатируемые трамвайные пути, - пояснили «Комсомолке» в «Водоканале». - На месте двух пролетов рельсов будет создан временный объезд, который засыплют щебнем.

По прогнозам, сами ремонтные работы займут всего три-четыре дня. Ещё неделя уйдёт на подготовку. После окончания строительства водопровода асфальтовое покрытие на улице Спартака должно быть восстановлено.

Но это не все разрытия. Сейчас идут работы по перекладке участка самотечного канализационного коллектора на улице Кутузова, между Красинским мостом и Дурмановским переулком. Коллектор залегает на глубине четыре метра. Улица узкая, так что это разрытие тоже приходится объезжать.

Следующая точка - улица Озёрная, напротив колледжа транспорта и сервиса. Там тоже вырыли изрядную яму для проведения ремонтных работ, и проезжая часть сужена. Больше у Водоканала крупных разрытий нет.

У теплоснабжающей компании «Тверская генерация» крупных ям побольше:

1 Во дворе дома по проспекту Чайковского, 27в - плановый ремонт.

2 Улица Коминтерна, дом 49б - плановый ремонт.

3 Бульвар Гусева, дом 5 - утечка на теплоцентрали.

4 Улица Завидова, дом 3 - плановый ремонт.

5 Улица Фадеева, дом 12 - плановый ремонт.

6 Улица маршала Конева, дом 71 - плановый ремонт.

7 Улица Хрустальная - утечка на теплотрассе в двух точках.

Во всех случаях разрытия объясняют срочной производственной необходимостью.

Также перекопана и перекрыта улица Володарского.

Также стоит отметить, что не везде ещё приведены в порядок дворы, разорённые по программе благоустройства. Так, на улице Коробкова, во дворе дома 11, к. 2, вместо асфальта уже два лета хрустит щебёнка и разливаются глубокие лужи.