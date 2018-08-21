ТЮЗ первым из тверских театров раскрыл планы на ближайший год

СЕГОДНЯ 18:00 2018-08-21T19:07:31+03:00

Сбор труппы - это не только планы на год, но и поздравления. Фото: Анастасия Чистякова

Изменить размер текста: A A

Сбор трупп театров - одно из моих любимых мероприятий. В этих встречах всегда чувствуется что-то глубоко личное и даже интимное. Мы, журналисты, разглядываем отдохнувших, загорелых и всегда очень счастливых актеров. А они, ничуть не скрывая то самое личное и интимное, делятся с нами всеми своими новостями. Кто-то тем, как отметил летом день рождения, кто-то тем, что создал счастливую семью.

Первым своими планами с городом поделился Театр юного зрителя. 20 августа актеры и сотрудники театра встретилась, чтобы поприветствовать новых членов труппы, поздравить своих молодоженов и, конечно, рассказать о планах на этот творческий год.

Надо сказать, что встреча труппы - это всегда праздник в первую очередь для них самих, ведь актеры и сотрудники театра (а себя они называют не иначе как семьей. - Ред.) не видели друг друга почти два месяца. А встреча семьи всегда начинается с самого приятного - с поздравлений. На этот раз поздравляли молодожёнов Алексея Пучкова и Ангелину Аладову.

И только потом приступили к обсуждению планов.

Встретились, обсудили репертуар, поздравили молодоженов... Фото: Анастасия Чистякова

Итак, в этом году зрителей ТЮЗа по традиции ждет несколько новых спектаклей, постановщиками которых станут приглашенные режиссеры. Кроме одного. Спектаклем «Снеговик» будет заниматься актер театра Александр Романов.

Ближайшая премьера, «Сказка о царе Салтане», запланирована на 11 октября. Уже в сентябре в театр начнут прибывать декорации и техническое оснащение для новой постановки.

Мы, зрители, привыкли к тому, что к Новому году ТЮЗ всегда готовит что-то необыкновенно волшебное. Все секреты на встрече не раскрыли, сообщили лишь следующее: «Работу над постановкой ведет питерский режиссер Андрей Горбатый. После праздника этот спектакль впишется в репертуар театра на постоянной основе».

Не забудут в ТЮЗе и про юбилей баснописца Ивана Андреевича Крылова. Постановкой спектакля займется московский режиссер Даниил Романов. Из классики выбор пал на «Чайку» Чехова, которую поставит уже известная тверскому зрителю Вероника Вигг.

Одно из приоритетных направлений ТЮЗа - спектакли для детей и молодежи. Одним из них («Вафельное сердце») займется признанный автор-сценарист современных постановок Екатерина Корабельник. Впервые Театр юного зрителя присоединится к практике ставить спектакли о своих родных городах. Работа над постановкой обещает стать интересной сама по себе. Приглашенный драматург составит свое впечатление о Твери после разговора с жителями, осмотра города. Этот взгляд и ляжет в основу сценария.

Важным событием и вместе с тем испытанием для всей труппы ТЮЗа станет участие в крупном театральном фестивале современного искусства «Играй вместе», который пройдет в апреле. Сложный график и насыщенная программа не должны помешать спектаклям, которые продолжат идти на тверской сцене.