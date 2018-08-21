2018-08-21T15:40:23+03:00
Политика

«Депутатский миллион»: Андрей Дмитриев «Как расходуются деньги, контролирую лично»

Алина ПЕТРОВА
Поделиться:
Большая доля средств из "депутатского миллиона" пошла на помощь школам и детсадам.Большая доля средств из "депутатского миллиона" пошла на помощь школам и детсадам.
Изменить размер текста:

Тверью управляет городской парламент - Дума. В ней 33 депутата, которых избрал народ, то есть мы с вами, чтобы защищать и отстаивать наши интересы. О работе и деятельности Думы мы регулярно рассказываем вам, уважаемые читатели, как на страницах газеты, так и на сайте. Но у народных избранников, помимо их основной законотворческой деятельности, есть еще один способ помочь нам с вами. Каждому из них из бюджета муниципалитета выделяется миллион рублей на реализацию предложений граждан. То есть депутат может помочь своему округу: отстроить детскую площадку, благоустроить двор, подлатать дорогу. Вот и решили мы узнать: на что расходуется депутатский миллион? На нашем сайте мы будем рассказывать, как депутаты помогают избирателям воплощать в жизнь их мечты и чаяния, на что тратят деньги. Так что следите за нашими публикациями!

Депутат Андрей Дмитриев, избиравшийся по округу № 12, свой депутатский миллион потратил на помощь учреждениям образования. 55 тысяч рублей пошло на закупку техники в Подростково-молодежном центре, 98 тысяч рублей потрачено на закупку кроватей в детсаду № 31, в школе № 30 на ремонт входной группы ушло 130 тысяч рублей.

Ремонт в медкабинете и в женских туалетах школы № 20 обошелся в 250 тысяч рублей. В детсаду № 144 на 247 тысяч рублей приобретен линолеум. А в школе № 38 на 193 тысячи рублей из «депутатского миллиона» Дмитриева произведен ремонт библиотеки.

- Как расходуются деньги, я контролирую лично, - заверил депутат в разговоре с «КП».

Отметим, что свой миллион депутат гордумы не может, согласно закону, потратить на благотворительность или помощь какому-то нуждающемуся, запрещено их перечислять конкретному физическому или юридическому лицу. Деньги можно тратить только на то, что идет во благо и в интересах всего города: на детские площадки, парковки, озеленение территории... на то, что находится в собственности муниципалитета. То есть получается, что, выделяя деньги из казны депутатам, городская власть фактически оставляет их у себя. Но! Депутат может указать городским чиновникам, как лучше потратить денежки, ведь он ближе к людям на местах.

Депутат Андрей Дмитриев. Фото: пресс-служба ТГД.

Депутат Андрей Дмитриев. Фото: пресс-служба ТГД.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
За самовольных захват земли жители Тверской области заплатили более 4,3 миллионов рублей
1055 образовательных заведений Тверской области прошли приёмку к началу учебного года
Пожарные спилили аварийные деревья в Тверской области
43 км дорог отремонтируют в Калининском районе Тверской области
У 55-летней женщины украли мотоцикл в Тверской области
Дикий олень прибежал в Тверь
Демонтируют трамвайные пути на улице Спартака в Твери
Супругов осудят за мошенничество с материнским капиталом в Тверской области
Всемирный фестиваль уличного кино пройдет в Городском саду Твери
Три приятеля похитили 50 тысяч рублей из квартиры пенсионера в Тверской области
Двухлетняя девочка пострадала в тройной аварии на выезде из Твери
Мусульмане Тверской области празднуют Курбан Байрам
Туристические возможности Тверской области представили на Турнеделе
Врач "скорой" получил условный срок за то, что вовремя не госпитализировал жителя Твери в больницу