«Депутатский миллион»: Андрей Дмитриев «Как расходуются деньги, контролирую лично»

СЕГОДНЯ 15:35 2018-08-21T15:40:23+03:00

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Тверью управляет городской парламент - Дума. В ней 33 депутата, которых избрал народ, то есть мы с вами, чтобы защищать и отстаивать наши интересы. О работе и деятельности Думы мы регулярно рассказываем вам, уважаемые читатели, как на страницах газеты, так и на сайте. Но у народных избранников, помимо их основной законотворческой деятельности, есть еще один способ помочь нам с вами. Каждому из них из бюджета муниципалитета выделяется миллион рублей на реализацию предложений граждан. То есть депутат может помочь своему округу: отстроить детскую площадку, благоустроить двор, подлатать дорогу. Вот и решили мы узнать: на что расходуется депутатский миллион? На нашем сайте мы будем рассказывать, как депутаты помогают избирателям воплощать в жизнь их мечты и чаяния, на что тратят деньги. Так что следите за нашими публикациями!

Депутат Андрей Дмитриев, избиравшийся по округу № 12, свой депутатский миллион потратил на помощь учреждениям образования. 55 тысяч рублей пошло на закупку техники в Подростково-молодежном центре, 98 тысяч рублей потрачено на закупку кроватей в детсаду № 31, в школе № 30 на ремонт входной группы ушло 130 тысяч рублей.

Ремонт в медкабинете и в женских туалетах школы № 20 обошелся в 250 тысяч рублей. В детсаду № 144 на 247 тысяч рублей приобретен линолеум. А в школе № 38 на 193 тысячи рублей из «депутатского миллиона» Дмитриева произведен ремонт библиотеки.

- Как расходуются деньги, я контролирую лично, - заверил депутат в разговоре с «КП».

Отметим, что свой миллион депутат гордумы не может, согласно закону, потратить на благотворительность или помощь какому-то нуждающемуся, запрещено их перечислять конкретному физическому или юридическому лицу. Деньги можно тратить только на то, что идет во благо и в интересах всего города: на детские площадки, парковки, озеленение территории... на то, что находится в собственности муниципалитета. То есть получается, что, выделяя деньги из казны депутатам, городская власть фактически оставляет их у себя. Но! Депутат может указать городским чиновникам, как лучше потратить денежки, ведь он ближе к людям на местах.