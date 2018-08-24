В Твери думали, как поднять демографию и улучшить качество жизни в регионе

СЕГОДНЯ 17:05 2018-08-24T17:05:16+03:00

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24 августа в Твери состоялся форум муниципальных образований Верхневолжья. Несколько тысяч участников со всех концов области съехались во дворец спорта "Юбилейный", чтобы узнать, как на родной земле будут реализоваться Майские указы Президента России.

Еще за несколько часов до начала форума у главного входа в "Юбилейный" была развернута выставка народного хозяйства. Здесь было всё: от сушек до пожарных машин. Правда особого ажиотажа среди делегатов все это действо не вызвало - основная масса людей уже сидела на трибунах спорткомплекса.

Спикеры форума, чиновники и депутаты разных мастей и рангов - для них был лёд "Юбилейного". Естественно, что под ногами льда никакого не было. Хоккейную площадку застелили сукном, за импровизированной сценой установили большой экран. На огромном полотне проносились позитивные кадры: уборка урожая, сборка вагонов, эскаваторов...

Как только стрелка часов немного перевалила за 14.00, где-то вдалеке послышались аплодисменты. На сцене в кресла спикеров сели губернатор Игорь Руденя, и.о. главы Дагестава Владимир Васильев, первый заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева.

- В мае текущего года Президент РФ подписал Указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024-го года». Поставлены чёткие задачи перед органами государственной власти и местного самоуправления, которые мы должны выполнить в течение ближайших шести лет. Для нашего региона успешная реализация национальных проектов будет иметь стратегическое значение, – обозначил губернатор.

Результатом воплощения в жизнь стратегии должны стать рост продолжительности жизни, увеличение реальных доходов граждан, улучшение жилищных условий, ускорение технологического развития.

По мнению Игоря Рудени, особый акцент жителям Тверской области надо сделать на улучшении демографической ситуации. Игорь Руденя даже пообещал увеличить материальную поддержку районам-передовикам - где рождаемость пойдет в рост.

- Деньги мы найдем, не переживайте! - дал сигнал к действию глава.

Потом говорили о непростой ситуации в здравоохранении. Пока не решен вопрос с качеством оказания первичной помощи, внушительными показателями смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

Со слов замглавы Минздрава РФ Татьяны Яковлевой, в рамках реализации майских указов президента Тверская область получит порядка 1 млрд рублей на обновление медицинской техники. С помощью в том числе и нового оборудования, печальная цифры статистики должны пойти на спад.

Кстати, озвучила Татьяна Яковлева и планы строительства в Твери специализированного онкоцентра. Медицинский центр может появиться в областной столице в 2021 году.

Естественно, одним указом сверху положительных перемен добиться не получится. В большой работе важен вклад каждого человека.

- Многое зависит от присутствующих в этом зале. Целью нашей общей работы должна стать не статистика, не количество освоенных денег, а ощущение того, что жизнь людей меняется к лучшему, - напутствовал в заключении Владимир Васильев.

Под занавес студентки музыкального колледжа им.Мусоргского хором исполнили гимн России и народ начал расходиться.