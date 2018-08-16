2018-08-16T18:04:13+03:00
Происшествия

Кто же пропал в лесу в Тверской области: ученая дама с мировым именем или обычная пенсионерка

«Комсомолка» выясняла подробности
Альберт БОЙКОВ
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Поиски пенсионерки продолжаются Фото: ВПСО "СОВА"Поиски пенсионерки продолжаются Фото: ВПСО "СОВА"
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В Тверской области продолжают искать женщину 1946 года рождения, которая 11 августа ушла из временного туристического лагеря, расположенного недалеко от деревни Хилово Селижаровского района и пропала. На данный момент известно, что Ирина Александрова отправилась за грибами, однако обратно так и не вернулась.

16 августа некоторые СМИ опубликовали информацию о том, что пропавшая женщина является учёным-биологом с мировом именем.

"КП-Тверь" решила проверить информацию и позвонила нескольким тверским ученым из смежных областей, которые коллег с громким именем знают наверняка.

- Нам это имя незнакомо. Скорее всего она не ботаник, биология наука очень обширная. Она может быть специалистом любой области, - предположили на биофаке и в ботаническом саду Тверского госуниверситета.

Единственное упоминание о женщине с подобной фамилией инициалами удалось найти только в англоязычном интернете. Тезка пропавшей пенсионерки периодически публикут свои научные работы, в том числе и в Российской Академии наук и занимается исследованием головного мозга. Один и тот же это человек, или нет, выяснить пока не удалось. Фото ученой дамы к трудам не прилагается.

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