2018-08-14T14:42:54+03:00
Общество

Акция «100 лет комсомолу на Тверской земле»: Агитпробеги по местам боевой славы

В преддверии векового юбилея молодежной организации мы продолжаем цикл публикаций
Алина ПЕТРОВА
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На старте автопробега. Фото: из книги «Комсомол - моя судьба»На старте автопробега. Фото: из книги «Комсомол - моя судьба»
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29 октября исполнится сто лет со дня образования ВЛКСМ. В нашей постоянной рубрике мы рассказываем вам о тех, чья судьба была связана с комсомолом, о людях, которым есть за что его похвалить. И поругать.

Патриотическое воспитание молодежи. Решению этой задачи способствовали в том числе и автопробеги по местам боевой славы.

- Главным организатором автопробегов непременно был райком комсомола. Были у нас в этом деле и надежные партнеры: районный совет ветеранов, райком ДОСААФ, райвоенсовет, - вспоминает Анатолий Тяпкин, в ту пору завотделом Старицкого райкома комсомола.

Агитпробеги проводились регулярно: к 23 февраля, ко Дню Победы, ко Дню освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

В книге «Комсомол - моя судьба» подробно описывается подготовка к ним: «Собирались руководители всех организаций и тщательно планировали мероприятие, назначались ответственные за каждый пункт плана. В первую очередь выбирался маршрут агитпробега. Он включал от трех до пяти сельских поселений. На каждый новый пробег маршрут менялся. Определялись конкретные участники пробега: кто будет от ветеранов войны, кто будет выступать с докладом на митингах, какой будет автотранспорт. Назначались ответственные за изготовление гирлянд славы для их возложения на братские захоронения, за оформление колонны. Назначались ответственные для связи с сельскими поселениями по маршруту движения пробега. Они должны были привести в порядок захоронение, оповестить население о митинге».

Когда колонна прибывала на место, в первую очередь проводился митинг на братском захоронении, возложение гирлянд и цветов, затем все шли в клуб, были беседы ветеранов с молодежью. По завершении ехали в другой населенный пункт - и там снова та же программа. В одном из поселений, как правило, значившемся последним в маршруте пробега, для участников был обед, как положено, со 100 граммами «фронтовых» для ветеранов.

Участники автопробега направляются к братской могиле. Фото: из книги «Комсомол - моя судьба»

Участники автопробега направляются к братской могиле. Фото: из книги «Комсомол - моя судьба»

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