«Депутатский миллион»: Максим Жирков вложил «депутатский миллион» в проекты по благоустройству

СЕГОДНЯ 16:43 2018-08-14T16:45:04+03:00

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Тверью управляет городской парламент - Дума. В ней 33 депутата, которых избрал народ, то есть мы с вами, чтобы защищать и отстаивать наши интересы. О работе и деятельности Думы мы регулярно рассказываем вам, уважаемые читатели, как на страницах газеты, так и на сайте. Но у народных избранников, помимо их основной законотворческой деятельности, есть еще один способ помочь нам с вами. Каждому из них из бюджета муниципалитета выделяется миллион рублей на реализацию предложений граждан. То есть депутат может помочь своему округу: отстроить детскую площадку, благоустроить двор, подлатать дорогу. Вот и решили мы узнать: на что расходуется депутатский миллион? На нашем сайте мы будем рассказывать, как депутаты помогают избирателям воплощать в жизнь их мечты и чаяния, на что тратят деньги. Так что следите за нашими публикациями!

Депутат Максим Жирков признается: обычно распределяет свой «депутатский миллион» в следующих пропорциях: 50% на благоустройство, 50% - на социалку. Но в этом году вышло по-другому - 70% депутатских денег ушло на реализацию двух проектов по благоустройству в округе № 8, от него Жирков избирался в Думу.

- Это будут две современные дворовые территории. На пять-семь домов каждая. Здесь все продумано - от освещения до рекреационных зон, дорожек, озеленения, - делится депутат Жирков.

К реализации проектов приступят в следующем году. В этом проведены разработка и согласование проектно-сметной документации. Оставшиеся 30% денег пошли на текущий ремонт находящихся в округе нескольких детских садов.

Отметим, что свой миллион депутат гордумы не может, согласно закону, потратить на благотворительность или помощь какому-то нуждающемуся, запрещено их перечислять конкретному физическому или юридическому лицу. Деньги можно тратить только на то, что идет во благо и в интересах всего города: на детские площадки, парковки, озеленение территории... на то, что находится в собственности муниципалитета. То есть получается, что, выделяя деньги из казны депутатам, городская власть фактически оставляет их у себя. Но! Депутат может указать городским чиновникам, как лучше потратить денежки, ведь он ближе к людям на местах.