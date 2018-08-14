Бомбардировщик с экипажем, сбитый фашистами, нашли поисковики в Тверской области

СЕГОДНЯ 14:47 2018-08-14T14:47:41+03:00

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Объятый пламенем бомбардировщик разваливался в воздухе, оставляя дымный след. С воем он нёсся к земле. Искорёженные люки заклинило, пилот и штурман оказались заперты. Температура в кабине такая, что в карманах взрываются патроны. Выпрыгнуть с парашютом успел только стрелок, но с земли его пулемётной очередью изрешетил фашист.

- Когда самолёт упал, произошёл сильный взрыв, это видно по обломкам, - рассказал "Комсомолке" командир Селижаровского поискового отряда "Авангард" Семён Марьин. - Вряд ли экипаж был жив к моменту удара о землю. Мы нашли страшную "мозаику" из останков и обломков фюзеляжа - кости, алюминий, сталь. Скорее всего, это произошло осенью 1941 года. На телах остатки тёплой одежды, на ногах унты. Конечно, всё сильно обгорело, документов и опознавательных знаков пока найти не удалось. Можно только сказать, что один член экипажа был очень крупным мужчиной под два метра ростом, ему было за 40 лет, это мы установили по зубам. Второй лётчик был молодым парнем.

Эти страшные находки ребята из поискового отряд "Авангард" обнаружили в двух километрах восточнее деревни Дружная горка, что в Селижаровском районе. По рассказам местных жителей, которые сейчас уже глубокие старики, а в те далёкие годы были ещё малыми ребятишками, самолёт упал почти в центр ныне исчезнувшей деревни Фили.

На месте падения самолёта теперь топкая низина Фото: Селижаровский поисковый отряд "Авангард"

Поисковик Семён Марьин решил пройтись в том районе и даже не ожидал, что достаточно быстро наткнётся на торчащие из топкой почвы куски металла. Оказалось, это обломки самолёта. Когда начались раскопки, сначала думали что это пикирующий бомбардировщик ПЕ-2. По мере того, как земля отдавала жуткие плоды войны, становилось ясно, что это скорее всего другой самолёт - ДБ-3 или его модификация - двухмоторный дальний бомбардировщик ИЛ-4 с четырьмя членами экипажа.

- Местная жительница, уже очень старенькая бабушка, рассказала что самолёт упал в октябре 1941 года, - продолжает Семён Марьин. - Мы надеемся, она ничего не путает. Сейчас параллельно с раскопками самолёта, мы ищем могилу лётчика, который сумел выпрыгнуть, но был расстрелян с земли фашистами. Местные жители подобрали ночью его тело и тайно похоронили. Где точно - никто не знает, но вряд ли далеко. Сейчас наша задача обнаружить детали с бортовым номером и проверить самолёт по архивам, тогда можно будет сказать, кто командир и члены экипажа, и попытаться разыскать родственников.

Кроме того, когда удастся идентифицировать самолёт, станет известен боевой путь экипажа. В каких жестоких боях участвовали эти люди, сколько раз смерть пролетала мимо, пока не ударила из чёрного жерла зенитки или пулемётов вражеского истребителя. История Великой Отечественной войны написана ещё не полностью. Страна пока не знает имён всех героев, но упорный труд поисковиков открывает нам страницу за страницей и отважные лётчики будут похоронены с достойными почестями. "Комсомолка" будет следить за ходом раскопок.