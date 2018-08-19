2018-08-19T14:55:43+03:00
Здоровье

Миссис Россия-2018 Анна Телегина: Я очень старалась, даже на репетиции не снимала каблуки, всегда держала спину прямо и улыбалась

Жительница Тверской области впервые стала победительницей престижного всероссийского конкурса
Альберт БОЙКОВ
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Анна Телегина выиграла престижный конкурс Фото: vk.com (фото со страницы героя публикации)Анна Телегина выиграла престижный конкурс Фото: vk.com (фото со страницы героя публикации)
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Минувшей ночью страна выбрала самую красивую Миссис. За титул в финале боролись тридцать замужних красавиц. Были выходы в нарядах, дефиле, песни – все как положено.

Чтобы принять участие в конкурсе претенденткам необходимо соответствовать нескольким требованиям: быть не младше 22 и не старше 43 лет, а также иметь в паспорте штамп о замужестве и воспитывать хотя бы одного ребенка.

Фортуна улыбнулась обворожительной 30–летней мамочке двоих детей из Тверской области Анне Телегиной. Роскошную корону, украшенную кристаллами и камнями «Сваровски», на голову победительницы водрузила триумфатор прошлого года Полина Диброва.

- Дорогие, я достойно представила Тверской край и стала «Миссис Россия-2018». Спасибо всем, кто писал слова поддержки! – не сдерживала эмоций в соцсетях после победы девушка-красавица.

Конечно же, утром «Комсомолка» связалась с Анной, кроме слов поздравлений, нас интересовали и подробности участия в конкурсе и личная жизнь нашей героини.

Оказалось, что Анна родилась в Кимрах ( город в 150 км от Москвы и 130 от Твери- Ред.) в семье врачей педиатров, которые до сих пор продолжают там лечить малышей.

Еще учась кимрской школе №1, девушка задумалась о модельной карьере и принимала участие в конкурсе Мисс-Тверь.

- Любовь к красоте и искусству у меня с детства, - делится Анна.

После окончания школы девушка перебралась в Москву, где отучилась 6 лет и защитила магистерскую диссертацию по социологии, с правом преподавания в вузе. После окончания университета Анна работала в нефтяной компании.

- Сейчас, с появлением детей занимаюсь вопросами экологии, сортирую стекло, бумагу и пластик и отвожу его на переработку, - рассказывает наша героиня.

А еще она пока никак не может поверить, что корона такого престижного конкурса, а в соревнованиях такого уровня она решилась принять участие впервые, теперь принадлежит ей, - Я до сих пор не верю в происходящее. Но я очень старалась, в каждый из дней меняла свой образ и даже на репетиции не снимала каблуки, всегда держала спину прямо и улыбалась.

За победу в конкурсе боролись жены и мамы со всей страны Фото: vk.com (фото со страницы героя публикации)

За победу в конкурсе боролись жены и мамы со всей страны Фото: vk.com (фото со страницы героя публикации)

Анна Телегина очень эффектная девушка Фото: vk.com (фото со страницы героя публикации)

Анна Телегина очень эффектная девушка Фото: vk.com (фото со страницы героя публикации)

Первый день конкурса «Миссис Россия-2018» Фото: vk.com (фото со страницы героя публикации)

Первый день конкурса «Миссис Россия-2018» Фото: vk.com (фото со страницы героя публикации)

Анна Любит путешествовать Фото: vk.com (фото со страницы героя публикации)

Анна Любит путешествовать Фото: vk.com (фото со страницы героя публикации)

Мама двоих детей оставили позади 29 соперниц

Мама двоих детей оставили позади 29 соперниц

Обладательницей звания "Мисс Россия - 2018" стала жительница Твери Анна Телегина.

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