2018-08-09T10:33:17+03:00
Общество

В Твери открылась Новоторжская ярмарка «За шубой!»

Новоторжская ярмарка - крупнейшая в России выставка-продажа меховых изделий.
Алина ПЕТРОВА
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Шуба из новой коллекцииШуба из новой коллекции
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8 августа в «Олимпе» она представила свою новую коллекцию шуб.

Жителей Твери порадовали новыми моделями шуб из мутона, нутрии, овчины-премиум, каракуля и норки. На ярмарке представлена самая большая в городе коллекция норковых шуб. Это аукционная и российская норка различных цветов и фасонов.

Качество, посадка, выбор! Всё на высшем уровне!

Новоторжская ярмарка продолжит свою работу в «Олимпе» по 12 августа.

Спешите #зашубой!

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