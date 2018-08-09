Фабрика процессов: В Твери научат, как сделать поликлинику будущего

СЕГОДНЯ 14:45 2018-08-09T14:52:05+03:00

В областном центре проходит первый тренинг по бережливому производству в области здравоохранения

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Бережливое производство... Знакомы ли вам эти слова? Если нет, то поясним: Lean manufacturing, оно же бережливое производство, представляет собой подход к управлению организацией, направленный на повышение качества работы за счет сокращения потерь.

Концепция настолько уникальна, что ее можно наложить на любую область жизни и использовать в абсолютно любом учреждении, ведь суть ее проста и понятна: для облегчения процесса все сотрудники коллектива должны быть настроены на поиск потерь, проблем и их устранение. Казалось бы, все прозрачно, ведь технология позволяет сэкономить время, ресурсы, для того чтобы направить их исключительно на создание ценности.

Любопытно, что основателем концепции стала японская фирма Тойота, но уникальный подход к процессу как таковому и главное - потрясающие результаты привели к тому, что подходом заинтересовались по всему миру во многих сферах. В том числе и в российском здравоохранении, после чего был запущен проект «Бережливая поликлиника».

Почему именно поликлиника? Оказывается, на вопрос «Что чаще всего огорчает?» россияне в большинстве случаев ответили: «Условия предоставления амбулаторно-поликлинической помощи».

С целью внести изменения в привычный, но проблемный процесс в конце 2016 года проект стартовал в нескольких пилотных медучреждениях Калининграда, Ярославля и Севастополя. Главной целью было уйти от бесконечных переходов по кабинетам, заполнения ненужной документации и собственно траты так необходимого времени.

Внедренный опыт стал настолько успешным, что его одобрили на уровне правительства, подчеркнув, что это поможет создать поликлинику будущего. После чего опыт решили тиражировать на всю страну.

Год назад проект затронул и ряд тверских медучреждений. По словам пациентов, теперь их не узнать. Приведем лишь несколько примеров обновленных поликлиник: № 2 3-й городской больницы, № 2 больницы № 1 (за мечетью), № 3 7-й городской больницы (за Тверцой), № 1 6-й горбольницы и другие. В каждой из них наблюдаются заметные улучшения. И это лишь начало.

Один из важнейших принципов внедрения бережливого производства, распространения его в стране - это активные, горящие идеей лидеры, которые в свою очередь смогут тиражировать свой опыт и дальше.

В Твери в группу таких лидеров, специалистов в области бережливого производства вошли врач-кардиолог, кандидат медицинских наук, заместитель главного врача по лечебной части лечебно-диагностического центра Тверского государственного медицинского университета Николай Баженов и заведующая кафедрой поликлинической терапии ТГМУ Алла Соловьева.

После достаточно жесткого отбора среди вузов РФ в список одним из девяти вошел Тверской медуниверситет, где был создан аккредитованный Российской Федерацией центр. Именно из Твери будут курировать восемь регионов России: специалистов Брянской, Белгородской, Воронежской, Калужской, Ивановской, Вологодской, Смоленской и, конечно же, Тверской областей.

И работа уже началась. С 7 августа в поликлинике медуниверситета стартовал первый трехдневный семинар-тренинг по бережливому производству. Его участниками стали 20 счастливчиков, на этот раз из Белгорода и Белгородской области. Оказывается, и за три дня можно успеть сделать многое, по крайней мере, научиться основам проектного управления. В программе обучения - краткий экскурс в историю, механизмы поиска проблем и их решения. И, наконец, аттестация своего проекта на примере из собственной практики.

- Если коротко, что должны понять будущие лидеры бережливого производства после обучения?

- Что любое действие необходимо стандартизировать, а потом его постоянно улучшать. Мы же со своей стороны научим их смотреть на привычные, вроде, процессы под другим углом. С позиции постоянного созидания, - заключает Николай Баженов.