На автозаправках Твери пропал газ

СЕГОДНЯ 12:56 2018-08-09T13:14:20+03:00

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На заправках Твери из продажи пропал пропан, которым заправляют автомобили. Последние годы все больше водителей переводят свои автомобили на газовую «диету», особенно актуально это стало из-за постоянного роста цен на бензин. И это несмотря на то, что подобное новшество зачастую несет ущерб мощности железного коня. «Кормить» машину газом гораздо дешевле, чем заправлять её бензином. Например, если цена 92-го бензина колеблется в пределах 41 рубля за литр, то за кубометр пропана нужно отдать порядка 25 рублей. Разница серьезная. Особенно она ощутима для водителей, которые ездят на коммерческих автомобилях, заправляемых газом.

Но около месяца назад газ, которого у нас в стране, как известно, изобилие, вдруг стал на автозаправках пропадать, а накануне исчез вообще.

Корреспондент «КП»-Тверь» вместе с водителем отправился на поиски заправки. В итоге обычная поездка для заправки газом обернулась настоящим испытанием.

Поехали сразу на самую лучшую, по мнению водителя автофургона Сергея, автозаправку. Там, утверждал он, газ дешевле и более качественный.

- Мне на нем лишние 100 км удается проехать, - уверяет Сергей.

Однако на заправке куча автофургонов, маршруток и грузовиков. Сразу понимаем: не повезет. Так и есть. Объявлений никаких не висит, но сотрудник заправки недовольно бросает в воздух: «Газа нет, когда будет, не знаем». Сергей от бессилия матерится.

- Не обращай внимания, просто это уже пятая заправка сегодня. А ведь я подстраховался, позвонил сюда. Мне гарантировали, что газ есть. Выходит, обманули.

Как давно такая ситуация и в связи с чем? У моего провожатого по этому поводу свое мнение.

- Газ стремительно начал дорожать месяц назад. Сначала 19 рублей, потом 20, 21, теперь уже 25 рублей. Говорят, цена на него будет расти и дальше. А раз так, то собственникам выгодно газ придержать, пока он максимально в цене не вырастет. Вот и держат, а мы страдаем.

За разговорами мы объехали еще пару заправок, и лишь на последней газ был.

- Спасибо, дружище, - кидает на прощание довольный Сергей. Ведь на этот раз ему действительно повезло. А вот что будет дальше, неизвестно.

На следующий день после неприятного путешествия корреспондент «КП»-Тверь» начал обзванивать АЗС Твери, среди которых большинство - заправочные станции крупных брендов. Первый звонок заканчивается неудачно. Приятный голос по ту сторону телефонной трубки сообщил о том, что газа пока нет.

- Когда появится газ, мы не знаем. Ждём информацию от поставщиков. Вроде обещали приехать на днях. Извините, - заканчивает разговор девушка.

Первый блин обычно комом, поэтому набираем следующий номер и продолжаем с надеждой штурмовать АЗС. Однако раз за разом очередной приятный женский голос сообщает, что голубого топлива пока нет и на горизонте его не видно.

Получается, что водители автомобилей на газе попали, мягко говоря, в неприятную ситуацию. Чем она закончится, остается только гадать.

Мы будем внимательно следить за происходящим.