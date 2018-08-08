2018-08-08T15:53:27+03:00
Общество

«Мегафон» продолжает бить рекорды на «Нашествии»

С каждым годом сотовый оператор увеличивает своё присутствие на легендарном фестивале
Альберт БОЙКОВ
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Мобильная базовая станцияМобильная базовая станцияФото: Альберт БОЙКОВ
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В Тверской области завершился тринадцатый по счету фестиваль «Нашествие». На протяжении четырех дней больше двухсот тысяч человек наслаждались музыкой, развлечениями и атмосферой праздника. А заняться и вправду было чем. Гости фестиваля услышали много легендарных групп, среди которых были «Кукрыниксы», «Алиса», «КняZz». Но не музыкой единой жил фестиваль. Неподалеку от сцены меломаны делали временные татуировки, играли в волейбол, стреляли в тире и даже женились. Конечно, событием такого масштаба гости фестиваля тут же спешили поделиться не только с родственниками, друзьями, но и со всем миром, ведь эмоции били через край.

С каждым годом сотовый оператор увеличивает своё присутствие на легендарном фестивале Фото: Альберт БОЙКОВ

С каждым годом сотовый оператор увеличивает своё присутствие на легендарном фестивалеФото: Альберт БОЙКОВ

В XXI веке выход в интернет представляется чем-то обыденным. Пара манипуляций - и весь мир у тебя в руках. Чтобы подключиться к всемирной паутине, больше не нужен компьютер или сетевой провод, достаточно достать гаджет, и ты уже во всемирной паутине. Однако, когда дело касается мероприятий, подобных «Нашествию», где десятки тысяч человек могут одновременно вести прямую трансляцию в Instagram, кому-то звонить или писать смс, простой с первого взгляда процесс требует дополнительных усилий.

Например, чтобы обеспечить бесперебойной связью своих абонентов, «Мегафон» перебросил на «Нашествие» три специальных автомобиля со сложной техникой внутри и снаружи.

- Заранее, до начала массового мероприятия, мы вместе с коллегами провели необходимые измерения и настроили все параметры, для того чтобы связь была стабильной, - рассказывает менеджер по эксплуатации МБС Максим Свиридов.

Менеджер по эксплуатации МБС Максим Свиридов Фото: Альберт БОЙКОВ

Менеджер по эксплуатации МБС Максим СвиридовФото: Альберт БОЙКОВ

Одну из спецмашин пригнали из Санкт-Петербурга, где они базируются на постоянной основе. Техника, что называется, боевая. Спецмашина хорошо показала себя на Кубке Конфедерации и чемпионате мира по футболу. Кроме того, на постоянной основе её задействуют в Дни города и на «Алых парусах». Кстати, может подобная техника использоваться и в случае чрезвычайных ситуаций. Дело в том, что одна мобильная станция в состоянии обеспечить сотовую связь даже в труднодоступных местах, а зона её покрытия - 15 км.

Спецмашина ПАО "Мегафон" Фото: Альберт БОЙКОВ

Спецмашина ПАО "Мегафон"Фото: Альберт БОЙКОВ

Но вернемся к итогам «Нашествия». За три дня абоненты «Мегафона» проговорили со своими близкими около 720 000 минут, или 12 000 часов! Прошлогодние показатели оказались превышены на внушительные 13%. Значительно вырос и трафик передачи данных. Всё больше гостей фестиваля спешат поделиться своими эмоциями в интернете. Так, за три дня «Нашествия» меломаны передали 11 Тб информации, хотя год назад этот показатель равнялся 4 Тб. Внушительная дополнительная нагрузка никак не повлияла на качество связи абонентов «Мегафона».

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