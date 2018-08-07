2018-08-07T17:28:01+03:00
История современности

Поисковики в Бельском районе Тверской области обнаружили упавший самолёт и останки лётчика

Имя пилота удалось установить, идёт поиск родственников
Ирина ТАРАСОВА
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Чтобы достать детали самолета, пришлось выкопать яму, глубиной пять метров. Фото: из архива Андрея ЧекановаЧтобы достать детали самолета, пришлось выкопать яму, глубиной пять метров. Фото: из архива Андрея Чеканова
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В последний день прошлогодней экспедиции поисковики «Кургана» в бельских лесах случайно наткнулись на воронку, вокруг которой были обнаружены обломки деталей самолета. Но из-за того, что погода в прошлом году была сложной, постоянно лили дожди, да и вахта уже подошла к концу, было принято решение находку обследовать на следующий год. Так и поступили...

Поисковое движение в России насчитывает не одно десятилетие. Есть среди поисковых отрядов и настоящие легенды. Например, отряд «Курган» из Нижнего Новгорода, которому в этом году исполнилось 30 лет.

Юбилей поискового движения отмечает и его командир Андрей Чеканов. Для ветерана боевых действий, военного в отставке, это уже 25-я вахта. Причем вахта символичная и очень важная. Каждый год и он, и его ребята, а теперь еще и его 14-летний сын, приезжают именно в Бельский район Тверской области.

- Почему сюда? В девяностые годы эти места были слабо изучены. Все больше тогда изучали Вязьму и Мясной Бор (Мясной Бор - деревня в Новгородской области, рядом с которой в 1942 году в окружение попала 2-я ударная армия Волховского фронта. - Ред.). А второй момент - здесь сражались наши земляки, много горьковских частей и формирований. И много наших полегло тут, - рассказывает командир отряда. - В бельские леса мы - это и наш отряд «Курган», и поисковый отряд «Ровесник» из Ханты-Мансийска - приехали в этом году в 20-х числах июля и сразу отравились в лес. Сначала откачали воду из воронки, потом вручную выкопали яму на глубину 4,5-5 метров. И только после этих действий смогли увидеть и понять всю картину и даже восстановить произошедшие события.

Командир поискового отряда «Курган» Андрей Чеканов (справа) и кандидат наук, доцент Федор Дроздов вместе ведут раскопки уже 20 лет. Фото: из архива Андрея Чеканова

Командир поискового отряда «Курган» Андрей Чеканов (справа) и кандидат наук, доцент Федор Дроздов вместе ведут раскопки уже 20 лет. Фото: из архива Андрея Чеканова

Глинистая почва и керосин (самолет рухнул с полными баками авиационного топлива. - Ред.) выступили как консервант. Благодаря этому все то, что находилось в кабине пилота, сохранилось. Даже останки летчика... Сохранилась и его одежда: свитер, летная куртка, унты... Однако, как только все это подняли на поверхность, при соприкосновении с воздухом ткань стала расползаться.

Конечно, спрашиваю Андрея Чеканова и о самом главном: удалось ли узнать имя пилота?

- Нам повезло. В кармане куртки находилось портмоне с красноармейской книжкой. Имя удалось прочесть: Тумасов Маргос Манукович, 1920 года рождения, сержант, пилот 12-го истребительного авиаполка. По национальности армянин, но проживал в Ростове. В настоящее время мы уже передали все данные в поисковое движение по Ростовской области, они и занимаются поиском родных погибшего летчика. Останки его пока хранятся у нас в лагере, но, если родные захотят, его можно будет похоронить в родном городе.

Однако поисковики на этом не остановились. Они нашли и журнал боевых действий, где записано: «8 декабря 1942 года 3 самолета Як-7Б прикрывали наши войска в районе города Белый и приняли бой с 4 самолетами противника: двумя «Мессершмиттами» и двумя «Дорнье». Не вернулся с задания сержант Тумасов. Считается пропавшим без вести».

Точнее, до сегодняшнего дня считался пропавшим без вести.

Работа поисковиков. Фото: Андрей Чеканов

Работа поисковиков. Фото: Андрей Чеканов

Слушаю Андрея Чеканова, и границы между прошлым и настоящим стираются. Кажется, что сквозь пелену лет можно даже увидеть, как сержант Тумасов, молодой, красивый, прищурив глаза, целится в противника через прицел. Тем более, что детали последнего момента жизни пилота практически удалось восстановить, ведь на прицеле остались его волосы...

- Все говорит о том, что летчик, скорее всего, погиб в воздухе, - делится командир поискового отряда. - Однако удар о землю был такой силы, что даже его финка свернулась буквой «Г». А вот парашют и приборы в кабине на удивление сохранились. По ним было установлено даже точное время гибели пилота: часы застыли на отметке между 14 и 15. Чуть позже в журнале боевых действий мы нашли подтверждение: бой шел в 14.30.

Выбрать из глины детали самолета - дело непростое. Фото: Андрей Чеканов

Выбрать из глины детали самолета - дело непростое. Фото: Андрей Чеканов

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