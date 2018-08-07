«100 лет комсомолу на Тверской земле»: Атомную станцию в Удомле строили 1600 комсомольцев

СЕГОДНЯ 16:46 2018-08-07T17:28:01+03:00

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29 октября исполнится сто лет со дня образования ВЛКСМ. В нашей постоянной рубрике мы рассказываем вам о тех, чья судьба была связана с комсомолом, о людях, которым есть за что его похвалить. И поругать.

«Комсомол заботился о том, чтобы молодые люди научились честно трудиться, он всегда был там, где трудно, где строилось будущее. И это главное, стержневое из всего большого, что было в комсомоле. Увлекая романтикой дел, он всегда шел впереди: когда поднимал Нечерноземье, когда строил новые города, такие как Конаково, Удомля, грандиозные объекты энергетики - Конаковскую ГРЭС и Калининскую АЭС, объявленные Всесоюзными ударными комсомольскими стройками. Все построенное комсомолом верой и правдой служит людям и сейчас», - пишет в своих воспоминаниях в книге «Комсомол - моя судьба» Валерий Дмитриев, первый секретарь Конаковского горкома ВЛКСМ с 1977-го по 1982-й год.

Строительство Калининской атомной заслуживает отдельного упоминания. Сюда по путевкам комсомола было направлено свыше 1600 юношей и девушек. Около трех сотен из них приехали в составе ударных отрядов. По просьбе руководства станции в период сдачи первого энергоблока на стройке проводились комсомольско-молодежные субботники с участием более 1000 молодых жителей областного центра и городов области.

На станции создавались условия для работы, проживания и создания молодых семей. Даже сегодня некоторые из тех комсомольцев живут в Удомле, отработав всю трудовую жизнь на КАЭС.

К примеру, накануне празднования 95-летия ВЛКСМ в Удомле чествовали семейные пары, которые заключили брак более тридцати лет назад на Всесоюзной ударной комсомольской стройке КАЭС. Это Сергей Никитович и Надежда Викторовна Алексенцевы, Валерий Владимирович и Валентина Ивановна Ивановы, Николай Васильевич и Ольга Михайловна Игнатенковы, Василий Михайлович и Нина Алексеевна Кеник, Александр Леонидович и Татьяна Павловна Кушнаревы. Судьба этих людей тесно связана с историей районного комитета ВЛКСМ, на протяжении многих лет они трудились в Удомле и внесли большой вклад в развитие Тверской области.