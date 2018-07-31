2018-08-03T12:11:22+03:00
Общество

100 лет комсомолу на Тверской земле: Помощь селу

В преддверии юбилея комсомола мы запустили цикл публикаций
Татьяна РУМЯНЦЕВА
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Комсомольско-молодежное звено Сергеева. Колхоз «Трудовик» Рамешковского района. Фото: из книги «Комсомол - моя судьба»Комсомольско-молодежное звено Сергеева. Колхоз «Трудовик» Рамешковского района. Фото: из книги «Комсомол - моя судьба»
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В нашей постоянной рубрике к 100-летию комсомола мы рассказываем вам о тех, чья судьба была связана с комсомолом, о людях, которым есть за что его похвалить. И поругать.

В комитетах комсомола в 70-е годы прошлого века сложилась практика направления молодежи на заготовку кормов в составе комсомольско-молодежных отрядов, работающих по принципу студенческих строительных отрядов.

- Ежегодно в районах области работало более 500 комсомольско-механизированных звеньев на заготовке кормов, на посевной и уборке урожая, - так вспоминает о том времени в книге «Комсомол - моя судьба» Владимир Федулин, в ту пору заведовавший отделом рабочей и сельской молодежи Калининского обкома ВЛКСМ.

Одним из важнейших направлений комсомольских организаций было шефство над мелиорацией и сельским строительством. Ежегодно в мелиорацию и строительство направлялось более 700 добровольцев по комсомольским путевкам. Ехала туда в большинстве своем молодежь промышленных предприятий. Каждый год на полях работало более 50 таких отрядов общей численностью более 1000 человек. Отряды трудились в поле по полгода.

Лучшие комсомольские экипажи выполняли по три-четыре годовые нормы за сезон. Итоги работы отрядов подводились на ежегодных слетах. Свой опыт работы калининские комсомольцы даже передавали коллегам из других областей Нечерноземья.

Комсомолка-доярка Петрунина. Калининский район. 1978 год. Фото: из книги «Комсомол - моя судьба»

Комсомолка-доярка Петрунина. Калининский район. 1978 год. Фото: из книги «Комсомол - моя судьба»

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