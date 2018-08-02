Чтобы сладкие, как девушка: Учимся выбирать арбузы и дыни

2 Авг. 13:41 2018-08-03T12:11:22+03:00

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«Нет ничего более трудного, чем распознать хороший арбуз и порядочную женщину», - недовольно приговаривал обычно писатель Иван Бунин, прогуливаясь в прошлом веке по фруктовым рынкам…

Много лет минуло, а вот выбрать правильный арбуз или дыню и сегодня большая проблема. Когда же, если не прямо сейчас, в сезон этих ароматных плодов, раскрыть все тайны и даже разоблачить парочку мифов!

ВСЯ ПРАВДА ОБ АРБУЗАХ

С чего начать? Конечно, нужно идти на рынок, где сейчас чего только нет: и персики разных сортов, и малина, запах от которой разносится на несколько метров в округе, и изумрудный кишмиш. Чуть правее от всего этого летнего изобилия важно возлежат пузатые арбузы и солнечные дыни… И первые покупатели со знанием дела переворачивают арбуз за арбузом, словно выискивая тот самый…

- Как обычно выбираете? По каким критериям? - спрашиваю степенную пожилую пару.

- Хозяйка моя выбирает всегда «маму», - охотно отвечает супруг и объясняет: - Видишь пипочку, или попку, как ее чаще называют, в основании арбуза? Если она маленькая, это мальчик, если побольше, то девочка. Так вот, девочки, независимо от размера и цвета, всегда сладкие. Чего не скажешь о мужичках…

Продавец, колоритный южный парень, в диалог не встревает, лишь косит на нас глазом и хитро улыбается. Но, когда покупатели уходят, я тут же обращаюсь к нему.

- Афшин (так зовут продавца. – Ред.), действительно так надо выбирать арбуз или это лишь миф?

- Скажу тебе по секрету: про мальчика-девочку - это просто сказки, у нас об том даже не знают. В жизни женщины, конечно, слаще мужчин, это правда, но вот про арбузы – не скажу. Я сам из Азербайджана, вырос неподалеку от всемирно известного Сабирабада, места на востоке страны, где растут самые вкусные в мире арбузы и дыни. Там даже арбузный фестиваль проходит каждый год. Всевышний благосклонен к этой земле. Там такой климат, что арбузы - как мёд. Чего я только не пробовал, где только не был, лучше арбузов и дынь, чем там – нет. Поэтому и в России их не найти, просто не успевают они сюда доехать, всё в Азербайджане съедают. Да что говорить, даже там их не хватает всем, такие они вкусные!

Подходи дорогой, выбирай арбуз любой!Фото: Ирина ТАРАСОВА

- А у нас тогда какими торгуют? Из каких мест?

- Ну вот смотри. Когда арбузы только появляются по 50-60 руб., то это из Узбекистана. Сейчас уже пошли кизлярские из Дагестана и краснодарские. Есть и астраханские, но их гораздо меньше. Поэтому из Узбекистана уже возить перестали, смысла нет: далеко, дорого выходит. А вот если арбузы зимой продаются, то это чаще из Ирана, у них они там круглый год растут. Кстати, у вас традиция, чтобы в Новый год на столе салат «оливье» стоял, а у нас всегда должен быть именно арбуз.

Если говорить о сладости, то, по мнению нашего эксперта, который фруктами и овощами занимается уже 14 лет, кизлярские в этом году будут послаще, чем все другие. Объясняет он просто: «Для арбуза важно солнце, а в Кизляре уже месяц жара стоит под 45».

- А что скажете об арбузах китайских? В прошлом году наши корреспонденты нашли в Твери и такие. (Об этом читайте здесь).

- На частных прилавках такие арбузы вы точно не увидите. Мы все-таки каждый день торгуем. Если плохой товар, то к нам никто не придёт. А вот в супермаркетах, где действуют большие закупки, их найти можно. Но я бы не советовал их есть. Пока существует выбор, надо покупать то, что хотя бы лекарством не пахнет.

НЕ СЖИМАЙТЕ ДО ТРЕСКА!

Сейчас для уличных продавцов горячий сезонФото: Ирина ТАРАСОВА

Итак, следуя советам опытного продвца, для хорошего арбуза важны: сезон, место, где он вырос, упругая, едва блестящая корка без трещин, сухой хвостик и... желтое пятно. Причем, чем оно желтее, тем слаще и вкуснее ягода.

А вот треск при сжатии - не только миф, но и вредный для арбуза трюк.

- Выбирать арбуз по треску неправильно! Когда вы нажимаете, плоть ломается. А когда отпускаете, между мякотью и кожей образуется зазор, который потом наполняется жидкостью, и она начинает бродить. Через два-три часа в этом месте арбуз становится кислым. А если еще больше времени пройдет, то можно и отравиться, - убежден Афшин.

ДЫННЫЕ СЕКРЕТЫ

Если с арбузами все более-менее понятно, то с дынями будет посложнее. Единственный признак хорошей дыни, по мнению большинства, это аромат.

- Хорошая дыня - это такая, которую взял - и рука весь день ею пахнет, - уверены многие.

Но наш эксперт с этим не соглашается.

- Дыни бывают разных сортов. И их огромное количество. У некоторых раскрывается аромат, когда только резать начинаешь. Больше всего в Твери известны два сорта: «колхозная» (мы ее называем «колхозка») и «торпеда». Так вот, первая тоже бывает двух видов: «колхозка» обычная - гладкая, с тонкой кожурой. Ее плоть помягче и послаще. А «колхозка», у которой поверхность в виде сеточки, тоже небольшая, но с более толстой коркой и хрустящим вкусом.

Важно, что дыня не должна быть очень мягкой на ощупь. Если она такая, значит долго лежала. Но если вы все-таки предпочитается посочнее и понежнее, то кожура должна чуть-чуть поддаваться под пальцем у основания, а не быть твердой.

Что касается вкуса, то, чем больше в колхозной дыне и «торпеде» желтого цвета, тем она слаще. Если же дыни зеленоватые - это либо солнца было мало, либо это поздние сорта.

Исключение составляет дыня, которую называют «ананасной». Внешне она похожа на «торпеду», но чуть зеленее. А вот по вкусу действительно отдает ананасом.

В Твери самые популярные сорта - "торпеда", "колхозная" гладкая и "колхозная" сеточкойФото: Ирина ТАРАСОВА

ЧТО ПОЧЁМ?

1 августа цены в Твери были такими

На уличных прилавках

Арбуз - 20-35 руб. за 1 кг

Дыня: «колхозная» гладкая - 65 руб. за 1 кг, «колхозная» сеточкой - от 80 руб. за 1 кг, «торпеда» - 65 руб. за 1 кг.

В магазинах

Арбуз - 15-30 руб. за 1 кг

Дыня: от 45 руб.

Бахчевые надо выбирать тщательно.Фото: Ирина ТАРАСОВА

НА ЗАМЕТКУ

А вот как рекомендует выбирать бахчевые Роспотребнадзор

- Реализация бахчевых вдоль автодорог, из необорудованных торговых мест запрещена, поскольку они могут впитывать в себя тяжелые металлы, содержащиеся в выхлопных газах автомобилей.

- У продавцов должен быть в наличии полный пакет сопроводительных документов, подтверждающий качество и безопасность бахчевых культур (сертификат или декларация о соответствии, удостоверение о качестве, выданное организацией, вырастившей арбузы); у продавца должна быть на рабочем месте личная медицинская книжка, информация о юридическом лице, реализующем арбузы, вывеска с указанием времени работы, весы.

- Место торговли должно быть огорожено и находиться под навесом, арбузы должны быть накрыты тентом, храниться на специальных стеллажах, а не на земле, в конце рабочего дня их должны убирать с улицы. Вырезать кусочек на пробу или разрезать арбуз на части строго запрещено.

- Хороший, зрелый арбуз крупный, имеет целостный покров, цвет корки яркий и контрастный, светлое пятно на боку, на котором лежал арбуз, должно быть максимально желтым, даже оранжевым. Спелый арбуз обязательно покрыт твердой блестящей коркой. Если ноготь легко протыкает арбузную кожу - значит, арбуз незрелый. Усик и плодоножка у зрелого арбуза сухие. При ударе ладонью зрелый арбуз вибрирует, при ударе согнутым пальцем издаёт умеренно звонкий звук, при сжатии вдоль продольной оси - слабый хруст. Мякоть красная различных оттенков, семена вызревшие, чёрного или коричневого цвета. Консистенция мякоти плодов сочная, нежная, без ослизнений, сладкая на вкус.

- Лучше всего выбирать арбузы среднего размера. Перед тем, как разрезать плоды, не забывайте тщательно их вымыть теплой водой с мылом. Разрезанные арбузы и дыни храните только в холодильнике. Если после разреза обнаружится, что купленный вами арбуз имеет кислый запах, ни в коем случае не ешьте его.

- Цвет мякоти «плохого» арбуза интенсивно ярко-красный с небольшим фиолетовым оттенком; волокна, идущие от сердцевины к корочке, не белые, как положено, а со всеми оттенками желтого; у «неправильного» арбуза поверхность среза гладкая, глянцевая, тогда как в норме она должна искриться крупинками.

Дыни, как и арбузы, выбирают по тем же правилам, но есть и небольшие различия. У дыни противоположная сторона от хвостика должна быть чуть мягкой, если твердая, то это признак того, что дыня незрелая. Если щелкнуть по дыне, звук должен быть глухим. От дыни обязательно должен исходить аромат, если запаха нет, этот плод покупать не стоит.