2018-08-03T12:11:22+03:00
Общество

Нашествие-2018: расписание выступлений по дням на площадках рок-фестиваля

«Комсомолка» подскажет, как спланировать культурную программу на поляне рок-фестиваля «Нашествие-2018» в Тверской области
Игорь ДОКУЧАЕВ
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"Нашествие" совсем близко"Нашествие" совсем близкоФото: Василий ХОДАРЕВ
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Рок-фестиваль «Нашествие–2018», что будет проходить с 3 по 5 августа в Большом Завидово, опубликовал расписание выступлений артистов.

Будет две сцены, на главной выступят настоящие монстры рока, завоевавшие всероссийскую славу. На сцене «Нашествия 2.0» будут играть молодые и не столь раскрученные команды.

Ожидается, что в этом году фестиваль посетят не менее 200 тысяч человек.

Организаторы «Нашествия» в этом году пообещали целый комплекс мер, чтобы облегчить жизнь гостям мероприятия. Например, можно будет отремонтировать машину, постирать одежду и даже отправить открытку. Эти меры стали ответом на прошлогоднее ЧП, когда десятки машин вязли в грязи, а поле превратилось в болото после дождя.

Расписание:

Главная сцена

2 августа

22.00 КИРПИЧИ

3 августа

17.00 NOIZE MC

18.15 НОЧНЫЕ СНАЙПЕРЫ

19.30 СПЛИН

20.45 LOUNA

22.00 КУКРЫНИКСЫ

4 августа

12.00 АНИМАЦИЯ

12.40 7Б

13.30 ДЖАНГО

14.30 КАЛИНОВ МОСТ

15.10 МЕЛЬНИЦА

16.00 СЕВЕРНЫЙ ФЛОТ

16.40 СЛОТ

17.20 ANIMAL ДЖАZ

18.00 MGZAVREBI

18.50 НАИВ

19.30 ПИКНИК

20.40 СЕКРЕТ

21.50 25/17

23.00 АЛИСА

01.00 ОРКЕСТР «ГЛОБАЛИС»

5 августа

12.00 КНЯZZ

12.50 УНДЕРВУД

13.30 ZDOB SI ZDUB

14.30 УМАТУРМАН

15.10 СЕРЬГА

16.00 АФФИНАЖ

16.40 АЛЕКСАНДР Ф. СКЛЯР И ВА-БАНКЪ

17.20 КОНЕЦ ФИЛЬМА

18.00 НОГУ СВЕЛО!

18.40 ОЛЬГА КОРМУХИНА И АЛЕКСЕЙ БЕЛОВ

19.30 ВАДИМ САМОЙЛОВ

20.25 THE HATTERS

21.15 АРИЯ

22.30 ЛЕНИНГРАД

Скоро будет рок Фото: Василий ХОДАРЕВ

Скоро будет рокФото: Василий ХОДАРЕВ

НАШЕСТВИЕ 2.0 (малая сцена)

2 августа

23.00

АНГЕЛ НЕБЕС

3 августа

09.00

КОМПАС МАУРИ

REDКИЕ BИDЫ

ИНТРА

ДААРИКА

ПЕПЕЛЬНЫЙ СВЕТ

ВОЛЬНЫЙ ПУТЬ

12.00

ОБНИМИ КИТА

ОДНА/ВТОРАЯ

БАЙКАЛОВА

GOOD TIMES

РОК-АККОРДЕОНЫ

ALESSIEE

16.00

PIRANHA

ЖЕНЯ ЕФИМОВА

3/2

18.00

САНСАРА

LASCALA

ТРОЛЛЬ ГНЁТ ЕЛЬ

20.00

STIGMATA

F.P.G

ГРЕЧКА

НАЙК БОРЗОВ

23.00

ГЛЕБ САМОЙЛОВ И THE MATRIXX

00.15

ЧЁРНЫЙ ВТОРНИК

4 августа

09.00

BIORATE

ЗВЕРОБОЙ

SELLOUT

ПЛАКСЫ

ОLEГ

12.00

ДМЦ

KIROV

ИНКОГНИТО

АВИАШОУ

JACK ACTION

15.00

КЛЮЧИ

ГОЛОС ОМЕРИКИ

ОПЕРАЦИЯ ПЛАСТИЛИН

17.00

ГРОМЫКА

7РАСА

CASUAL

19.00

7000$

БРИГАДНЫЙ ПОДРЯД

ПЛАН ЛОМОНОСОВА

21.20

ЭПИДЕМИЯ

НЕРВЫ

23.00

МЕГАПОЛИС

00.30

MORDOR

5 августа

09.30

ASPEN

DРУГОЙ ВЕТЕР

CLOCKWORK TIMES

THE MEANTRAITORS

СКВОРЦЫ СТЕПАНОВА

МОДЕМ

13.00

КОМАНДА БАГ

ТАЙМСКВЕР

АВИАШОУ

НУКИ

15.10

СТАРЫЙ ПРИЯТЕЛЬ

ГОША КУЦЕНКО

RADIO TAPOK

JANE AIR

18.00

БИРТМАН

ОТАВА Ё

TEQUILAJAZZZ

20.30

НЕЙРОМОНАХ ФЕОФАН

21.30

ANACONDAZ

Лекторий/Кинопоказы

3 августа

11.00 Викторина ONE MORE GAME.

12.30 Фильм «Аритмия”

15.00 Викторина ONE MORE GAME.

16.30 Лекция космонавта Сергея Рязанского.

17.00 Фильм «Гоголь. Начало»

19.00 Лекция писателя Вадима Панова «Наше слово. Рок. Отражение в литературе»

21.00 Фильм «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ»

23.00 Фильм «Жили-Были»

4 августа

11.00 Викторина ONE MORE GAME.

12.30 Викторина ONE MORE GAME.

14.00 Викторина ONE MORE GAME. . НАШЕ Радио ХХ Лет. SPECIAL EDITION

15.30 Фильм «Cиф»

17.15 Фильм «Гоголь. Вий»

19.00 Кинопоэзия Анатолия Белого

20.30 Фильм «Салют 7»

22.30 Владимир Высоцкий. Лекция про легендарного артиста.

5 августа

11.00 Викторина ONE MORE GAME

12.30 Фильм «Карп отмороженный»

15.00 Мастер-классы с федерацией фехтования. Встреча с бронзовой медалисткой Олимпийских игр - 2016 Ольгой Кочневой и членом сборной России по фехтованию Дмитрием Ригиным.

16.30 Фильм «Рубеж». Перед показом - Превью от режиссёра фильма Дмитрия Тюрина.

18.30 Вечер современной поэзии на НАШЕСТВИИ. Дмитрий Ленский и поэты.

Будем развлекаться Фото: Василий ХОДАРЕВ

Будем развлекатьсяФото: Василий ХОДАРЕВ

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