Нашествие-2018: расписание выступлений по дням на площадках рок-фестиваля
Рок-фестиваль «Нашествие–2018», что будет проходить с 3 по 5 августа в Большом Завидово, опубликовал расписание выступлений артистов.
Будет две сцены, на главной выступят настоящие монстры рока, завоевавшие всероссийскую славу. На сцене «Нашествия 2.0» будут играть молодые и не столь раскрученные команды.
Ожидается, что в этом году фестиваль посетят не менее 200 тысяч человек.
Организаторы «Нашествия» в этом году пообещали целый комплекс мер, чтобы облегчить жизнь гостям мероприятия. Например, можно будет отремонтировать машину, постирать одежду и даже отправить открытку. Эти меры стали ответом на прошлогоднее ЧП, когда десятки машин вязли в грязи, а поле превратилось в болото после дождя.
Расписание:
Главная сцена
2 августа
22.00 КИРПИЧИ
3 августа
17.00 NOIZE MC
18.15 НОЧНЫЕ СНАЙПЕРЫ
19.30 СПЛИН
20.45 LOUNA
22.00 КУКРЫНИКСЫ
4 августа
12.00 АНИМАЦИЯ
12.40 7Б
13.30 ДЖАНГО
14.30 КАЛИНОВ МОСТ
15.10 МЕЛЬНИЦА
16.00 СЕВЕРНЫЙ ФЛОТ
16.40 СЛОТ
17.20 ANIMAL ДЖАZ
18.00 MGZAVREBI
18.50 НАИВ
19.30 ПИКНИК
20.40 СЕКРЕТ
21.50 25/17
23.00 АЛИСА
01.00 ОРКЕСТР «ГЛОБАЛИС»
5 августа
12.00 КНЯZZ
12.50 УНДЕРВУД
13.30 ZDOB SI ZDUB
14.30 УМАТУРМАН
15.10 СЕРЬГА
16.00 АФФИНАЖ
16.40 АЛЕКСАНДР Ф. СКЛЯР И ВА-БАНКЪ
17.20 КОНЕЦ ФИЛЬМА
18.00 НОГУ СВЕЛО!
18.40 ОЛЬГА КОРМУХИНА И АЛЕКСЕЙ БЕЛОВ
19.30 ВАДИМ САМОЙЛОВ
20.25 THE HATTERS
21.15 АРИЯ
22.30 ЛЕНИНГРАД
Скоро будет рокФото: Василий ХОДАРЕВ
НАШЕСТВИЕ 2.0 (малая сцена)
2 августа
23.00
АНГЕЛ НЕБЕС
3 августа
09.00
КОМПАС МАУРИ
REDКИЕ BИDЫ
ИНТРА
ДААРИКА
ПЕПЕЛЬНЫЙ СВЕТ
ВОЛЬНЫЙ ПУТЬ
12.00
ОБНИМИ КИТА
ОДНА/ВТОРАЯ
БАЙКАЛОВА
GOOD TIMES
РОК-АККОРДЕОНЫ
ALESSIEE
16.00
PIRANHA
ЖЕНЯ ЕФИМОВА
3/2
18.00
САНСАРА
LASCALA
ТРОЛЛЬ ГНЁТ ЕЛЬ
20.00
STIGMATA
F.P.G
ГРЕЧКА
НАЙК БОРЗОВ
23.00
ГЛЕБ САМОЙЛОВ И THE MATRIXX
00.15
ЧЁРНЫЙ ВТОРНИК
4 августа
09.00
BIORATE
ЗВЕРОБОЙ
SELLOUT
ПЛАКСЫ
ОLEГ
12.00
ДМЦ
KIROV
ИНКОГНИТО
АВИАШОУ
JACK ACTION
15.00
КЛЮЧИ
ГОЛОС ОМЕРИКИ
ОПЕРАЦИЯ ПЛАСТИЛИН
17.00
ГРОМЫКА
7РАСА
CASUAL
19.00
7000$
БРИГАДНЫЙ ПОДРЯД
ПЛАН ЛОМОНОСОВА
21.20
ЭПИДЕМИЯ
НЕРВЫ
23.00
МЕГАПОЛИС
00.30
MORDOR
5 августа
09.30
ASPEN
DРУГОЙ ВЕТЕР
CLOCKWORK TIMES
THE MEANTRAITORS
СКВОРЦЫ СТЕПАНОВА
МОДЕМ
13.00
КОМАНДА БАГ
ТАЙМСКВЕР
АВИАШОУ
НУКИ
15.10
СТАРЫЙ ПРИЯТЕЛЬ
ГОША КУЦЕНКО
RADIO TAPOK
JANE AIR
18.00
БИРТМАН
ОТАВА Ё
TEQUILAJAZZZ
20.30
НЕЙРОМОНАХ ФЕОФАН
21.30
ANACONDAZ
Лекторий/Кинопоказы
3 августа
11.00 Викторина ONE MORE GAME.
12.30 Фильм «Аритмия”
15.00 Викторина ONE MORE GAME.
16.30 Лекция космонавта Сергея Рязанского.
17.00 Фильм «Гоголь. Начало»
19.00 Лекция писателя Вадима Панова «Наше слово. Рок. Отражение в литературе»
21.00 Фильм «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ»
23.00 Фильм «Жили-Были»
4 августа
11.00 Викторина ONE MORE GAME.
12.30 Викторина ONE MORE GAME.
14.00 Викторина ONE MORE GAME. . НАШЕ Радио ХХ Лет. SPECIAL EDITION
15.30 Фильм «Cиф»
17.15 Фильм «Гоголь. Вий»
19.00 Кинопоэзия Анатолия Белого
20.30 Фильм «Салют 7»
22.30 Владимир Высоцкий. Лекция про легендарного артиста.
5 августа
11.00 Викторина ONE MORE GAME
12.30 Фильм «Карп отмороженный»
15.00 Мастер-классы с федерацией фехтования. Встреча с бронзовой медалисткой Олимпийских игр - 2016 Ольгой Кочневой и членом сборной России по фехтованию Дмитрием Ригиным.
16.30 Фильм «Рубеж». Перед показом - Превью от режиссёра фильма Дмитрия Тюрина.
18.30 Вечер современной поэзии на НАШЕСТВИИ. Дмитрий Ленский и поэты.
Будем развлекатьсяФото: Василий ХОДАРЕВ
Еще больше материалов по теме: «Нашествие-2018»