На рынке труда Тверской области все стабильно

На заседании правительства региона объявили, что наша область вошла в число 15 субъектов РФ с самым низким уровнем безработицы. Фото: ПТО

В Тверской области в этом году все-таки вырос уровень безработицы, но, как оказалось, не так все плохо. Мы вошли в число 15 субъектов РФ с самым низким уровнем этой самой безработицы. Об этом было объявлено на очередном заседании областного правительства 27 октября.

Уровень безработицы в Верхневолжье за три квартала 2020 года составляет 4,5% при показателе по России 6,3 %. Это оценка Международной организации труда.

Губернатор Игорь Руденя в начале заседания сразу подчеркнул: региональная власть в период непростой эпидемиологической ситуации приложила немало усилий для обеспечения деятельности предприятий и сохранения рабочих мест.

- Вся система поддержки реального сектора экономики, малого и среднего бизнеса на федеральном и региональном уровнях ориентирована на сохранение трудовых коллективов. По поручению Президента Владимира Путина были расширены меры поддержки граждан, оставшихся временно без работы. Принятые решения позволили сохранить стабильную ситуацию на рынке труда Верхневолжья, – развил мысль Игорь Руденя.

Так, по информации областного правительства, с апреля объем господдержки предприятий и организаций превысил 8 млрд 200 млн рублей. Деньги получили около 30 тысяч предпринимателей. А ведь часть этих средств шла именно на выплаты зарплат работникам, а значит — и на предотвращение их увольнений.

Губернатор добавил, что в регионе, несмотря ни на что, усилена работа по реализации инвестпроектов и открытию новых производств. А это, напомнил Игорь Руденя, новые рабочие места.

Глава региона также напомнил, что с 1 июля в Тверской области введен специальный налоговый режим для самозанятых. Он позволяет им легализовать свое дело на хороших налоговых условиях. Так уже сделало более 4 тыс. человек.

Зампред областного правительства, министр экономического развития региона Иван Егоров сообщил, что в регионе — 719,3 тыс. человек относятся к «трудовым ресурсам» (с учетом свыше 80 тыс. еще работоспособных пенсионеров и почти 23 тыс. мигрантов).

Графика: ПТО

В нашем регионе большинство мест работы (правда, по данным прошлого года) приходится на обрабатывающую промышленность и торговлю (за 100 тыс и там, и там). Это, если брать внебюджетный сектор. В нем в целом по региону работает 38,9% занятого населения.

Графика: ПТО

Иван Егоров также отметил, что в регионе продолжена работа по сокращению мигрантов-нелегалов.

Графика: ПТО

Начальник Главного управления по труду и занятости населения региона Сергей Исаев также привел некоторые данные. В частности, констатировал, что за период апрель-август в регионе по сравнению с аналогичным промежутком прошлого года безработными официально признано в 4 раза больше человек:

- В 2019 году было 5432 гражданина, в этом — 22481.

Графика: ПТО

При этом он заметил, что количество предлагаемых вакансий все равно больше — около 23 тысяч. Среди самых востребованных: инженеры, врачи, медсестры, швеи, слесари.

Графика: ПТО

Графика: ПТО