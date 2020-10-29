В школе искусств Твери появился вибрафон

Ученица ДШИ осваивает новый инструмент. Депутат Устинова наблюдает. Фото: ТГД

Вибрафон – это современный ударный музыкальный инструмент группы металлофонов со сложной конструкцией и широким диапазоном звучания. Сегодня в Тверской области всего два вибрафона – в музыкальном колледже им. М.П. Мусоргского и теперь в школе искусств им. В.В.Андреева.

- Это событие не только для нашей школы, но и для всего региона, - говорит директор ДШИ им. В.В.Андреева Наталья Богданова. –Когда мы видели на различных конкурсах детей из Москвы и Санкт-Петербурга, которые демонстрировали искусство игры на вибрафоне, то мечтали, чтобы когда-нибудь он появился и у нас. Но это очень дорогостоящий инструмент.

Вибрафон – это современный ударный музыкальный инструмент группы металлофонов со сложной конструкцией и широким диапазоном звучания. Сегодня в Тверской области всего два вибрафона – в музыкальном колледже им. М.П. Мусоргского и теперь в школе искусств им. В.В.Андреева.

- Это событие не только для нашей школы, но и для всего региона, - говорит директор ДШИ им. В.В.Андреева Наталья Богданова. –Когда мы видели на различных конкурсах детей из Москвы и Санкт-Петербурга, которые демонстрировали искусство игры на вибрафоне, то мечтали, чтобы когда-нибудь он появился и у нас. Но это очень дорогостоящий инструмент.

Приобрести вибрафон японского производства для класса ударных инструментов стало возможным в рамках муниципальной Программы реализации предложений граждан - 2020. После обращения директора школы искусств депутат городской Думы, главный врач детской городской больницы №1 Ольга Устинова направила на эти цели половину своего депутатского фонда, равного миллиону.

- Это отличное вложение бюджетных средств, - уверена Ольга Константиновна. - Я в свое время тоже закончила музыкальную школу, и хочу сказать родителям сегодняшних школьников – отдавайте детей в школы искусств. Музыка важна. Звук – это первое, что ребенок слышит при рождении. А на втором полугодии жизни он уже начинает пританцовывать. Музыка и ребенок неразделимы. Недаром же психологи говорят, что, если ребенок не говорит, надо научить его петь, и он точно заговорит.

Вот такой уникальный инструмент. Фото: ТГД

Музыка вносит огромный вклад в развитие человека – его творческих способностей, координации движения, моторики. Кроме того, это воспитание таких черт характера как терпение в достижении целей, уверенность в себе. Музыка формирует культурный уровень детей.

Вибрафон совсем недавно был доставлен в школу искусств, но ученица класса ударных инструментов под руководством опытного педагога уже смогла продемонстрировать гостям первые навыки игры на этом удивительном инструменте. Приобретение вибрафона стало замечательным подарком к 45-ти летию школы искусств им. В.В.Андреева, которое отмечается в этом году.