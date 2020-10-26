Даже коронавирус не сорвёт призыв в Тверской области

На входе в военкомат каждому призывник измерят температуру. Фото: Степан КАМЕНЕВ

С 1 октября по плану начался осенний призыв в армию, который продлится до конца 2020 года.

– Военкоматы и медкомиссии Тверской области на 100% обеспечены медицинскими масками, защитными очками и бахилами, а также бесконтактными термометрами, лампами для кварцевания кабинетов врачей и дезинфекционными средствами, – так начал свой рассказ о ходе осенне-зимнего призыва военный комиссар Тверской области, полковник Игорь Янин. 20 октября в воинские части отправились первые 54 тверских призывника, служить они будут в разных регионах ЦФО. Три тверичанина пойдут на альтернативную гражданскую службу. Число молодых людей, которые будут призваны из Тверского региона, на пресс-конференции не назвали, но уточнили, что план будет выполнен на 100%. Всего же в ряды Российской армии в осенне-зимнюю кампанию должны призвать 128 тысяч человек.

Сделаем мужчиной, поставим на ноги

В связи со сложной эпидемической обстановкой на медкомиссию призывников вызывают небольшими группами. Все они обязаны быть в масках и бахилах. Очереди к врачам ждут на почтительном друг от друга расстоянии – социальную дистанцию никто не отменял.

Пока призывники ждут своей очереди к врачу они стоят в бахилах и масках на социальной дистанции. Фото: Степан КАМЕНЕВ

На сборные пункты тех, кто отправляется в армию, доставляют на транспорте, который регулярно проходит санобработку. Каждый призывник сдаёт экспресс-тест на COVID-19 в функционирующей на призывном пункте лаборатории. Если анализ положительный, молодого человека оставляют в инфекционном изоляторе на лечение. По прибытии в воинскую часть всех новичков помещают на двухнедельный карантин.

– Моё заглавное слово на каждой присяге, когда я обращаюсь к призывникам: «Вы совершили первый в жизни мужской поступок! Второй – достойно отслужить», – поделился военный комиссар Тверской области Игорь Янин.

В этом году родители или близкие люди не могут провожать призывников. Того требуют правила Роспотребнадзора.

Если у молодого человека уже в рядах доблестной армии обнаружится коронавирус, его будут ставить на ноги в военном госпитале.

«Коронавирус не пройдет!» – констатируют работники военкоматов. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Тест на честь и доблесть

Всего в Тверском регионе на сегодняшний день работают 43 призывные комиссии. Если юноша, получив повестку, приходит со справкой о положительном тесте на коронавирус, и это подтверждается анализами в государственной клинике, то его отправляют в больницу на гражданке. Затем присылают «контрольную повестку», получив которую, призывник должен уведомить: здоров он или нет. И подкрепить это документально.

На призывных пунктах все сотрудники регулярно проходят тестирование на коронавирусную инфекцию. Они носят специальные бейджи с инициалами и датами последнего теста. По плану анализы сдают раз в три-четыре недели, но при обнаружении призывника с признаками болезни все обязаны пройти экспресс-тест.

Для тех, кто выбирает службу по контракту, ничего не изменилось. Написать заявление они должны в период между призывами и также постараться не подхватить никакую болезнь. Служить два года. При необходимости контрактников могут отправить воевать вне территории страны.

Активно выбирают военную службу представительницы прекрасной половины человечества. На пресс-конференции упомянули и Тверскую академию воздушно-космической обороны, куда с 2016 года на три специальности набирают курсанток.

На пресс-конференции рассказали, как идёт осенний призыв в армию. Фото: Степан КАМЕНЕВ

– Это к стыду наших парней, которые обязаны отслужить... Они должны задуматься: если уж девушки так горят желанием быть военными, те из мужчин, кто скрывается от военной службы, должны один раз в жизни решить – либо позорно скрываться без веских оснований и получить справку, либо честно проходить медицинскую комиссию и обосновывать свои недуги, – констатировал заместитель военного комиссара Тверской области Юрий Нияковский.

«Коронный откос»

Осенью граждане призывного возраста, которые не приходят в военкомат, стремятся сослаться на эпидобстановку. По итогам работы призывных комиссий весной в суд отправили материалы на 14 уклонистов. Но и за октябрь уже проявили себя жители региона, которые не явились в комиссариат, получив повестки. На данный момент идёт расследование.

– Многие сейчас пытаются уцепиться за введённые ограничения, использовать их в свою пользу. Конечно, встречаются случаи, когда гражданин был действительно болен, но это крайне редко. В основном ищут повод и лазейку, – рассказал старший помощник военного прокурора Тверской области Вячеслав Ерёмин.

На сегодня никто из призывников не был болен ковидом. Из более полусотни тверичан все пополнили ряды разных родов войск: Росгвардия, комендантские полки, части центрального подчинения и тверские. В научные роты пока не отправляли. Следующая группа призывников уедет в воинские части уже 27 октября, чтобы через год с чувством выполненного долга вернуться домой.