Коронавирус в Твери: Как в период роста числа заболевших проходят культурные мероприятия

В Твери культура расцветает даже в период распространения коронавируса. Фото: группа в соцсетях Тверского театра драмы – ВК/tatdinfo.

Часть учреждений культуры отменяет массовые мероприятия, часть переносит, другие проводят акции и мастер-классы в формате «онлайн». Мы постарались разобраться, как введение масочного режима и рост количества заболевших COVID-19 повлияли на тверскую сферу культуры.

Одно можно сказать с уверенностью: переходить полностью на удалёнку через интернет пока никто не собирается.

Театр или не театр? Театр!

В Тверском театре юного зрителя идут отмены спектаклей. Часть постановок из афиши заменяют, часть отменяют или переносят на другие даты. Причина, как написано в официальном сообществе театра в соцсетях, в том, что «у некоторых артистов <…> выявлена температура выше 37 градусов». Так называемая термометрия проходит в ТЮЗе каждый день.

На сегодняшний день изменения в афише такие.

Спектакль «Вафельное сердце» 24 октября отменён.

Моноспектакль «Головлёв» 25 октября отменён.

Сказка «Гензель и Гретель» 25 и 27 октября отменена.

Администрация театра уточняет, что при замене или переносе спектакля все билеты действительны.

В Тверском ТЮЗе, как и положено по требованиям Роспотребнадзора, продают только 50% мест в зале, зрителей пускают лишь в масках, а спектакли с малой и экспериментальной сцены перенесли на большую.

В тверском ТЮЗе отменяют и переносят спектакли. Фото: группа в соцсетях Тверского театра юного зрителя – ВК/tuz_tver.

В Тверском театре драмы спектакли не отменяют и замен также не происходит.

23, 24 и 31 октября на большой сцене представят вторую редакцию спектакля «№13 (Беспорядок)» по Рэю Куни.

6, 7, 8 и 29 ноября должны состояться показы премьеры исторической музыкальной драмы «Невольники (История любви Соломонии)».

Текущий репертуар тверского драматического не изменился.

Администрация храма Мельпомены напоминает, что зрители должны приходить только в масках, также в помещении театра стоят ёмкости с санитайзером и указателями, чтобы никто не прошёл мимо. В фойе театра и на втором этаже при входе в зал продают маски с логотипом театра.

Конечно же, рассадка в зале только на половину мест. Малая сцена до конца 2020 года не работает.

В Тверском театре драмы идут репетиции премьеры и «обновлённых» спектаклей. Фото: группа в соцсетях Тверского театра драмы – ВК/tatdinfo.

В Тверском театре кукол проходит выступление Рязанского областного театра кукол в рамках программы «Большие гастроли». С 22 по 25 октября они показывают спектакли «Гуси-лебеди», «Волк и семеро козлят» и «Каштанка».

В это время Тверской театр кукол выступает в Рязани со спектаклями «Конек-Горбунок» и «Принцесса и свинопас».

В тверском кукольном, где сезон стартовал 17 октября, настоятельно просят соблюдать перчаточно-масочный режим. Иначе не пустят. Зрителям меряют температуру и сажают их с полутораметровым интервалом.

В Тверском театре кукол выступает Рязанский театр кукол. Фото: группа в соцсетях Тверского театра кукол – ВК/teatrkukoltver.

В Тверской академической филармонии есть переносы концертов.

На 18 ноября с 25 октября передвинули торжественное закрытие 51-го фестиваля «Музыкальная осень в Твери». Выступает заслуженный артист России Михаил Дзюдзе (балалайка-контрабас) и Губернаторский камерный оркестр «Российская камерата».

6 ноября отменён вечер фортепианной музыки заслуженного артиста России Валерия Кулешова.

7 ноября вместо выступления Рязанского камерного хора филармония представит программу «Руки милой – пара лебедей» к 125-летию со дня рождения Сергея Есенина.

8 ноября не пройдёт концерт для родителей с детьми Губернаторского камерного оркестра «Российская камерата» «Снова про Емелю».

17 ноября вместо органиста Ральфа Густафссона из Швеции впервые в Твери выступит органист из Японии Хироко Иноуэ.

Есть и долгожданные новости.

27 октября состоится концерт «А песня русская жива» ансамбля русских народных инструментов «Орнамент», который трижды переносили – в апреле, мае и июне.

На сайте филармонии указано, что все билеты на перенесённые концерты действительны.

Также дирекция учреждения вкратце напоминает о мерах безопасности.

Помимо того, что обязательно приходить в маске и соблюдать дистанцию. Двери концертного зала открываются за 30 минут до начала. После третьего звонка пускать уже не будут. Места в зале необходимо занимать строго те, что указаны в билетах. Заполняемость – 50%. У всех гостей филармонии будут измерять температуру. Тем, у кого выше 37 и есть кашель и насморк, необходимо будет сдать билет в кассу.

В Тверской филармонии часть концертов переносят, часть отменяют. Фото: группа в соцсетях Тверской академической филармонии – ВК/tverphilharmonic.

Работает ДК!

В ДК «Пролетарка» также не идёт речи об отмене мероприятий. Заведующий художественным отделом Дома культуры Максим Немцов подтвердил нам такую информацию.

В соцсетях размещена информация, что вход строго в маске, но в ДК кипит активная творческая жизнь. Расписание концертов составлено до 6 ноября.

Помимо обязательного ношения масок и социальной дистанции в «Пролетарке» зрителям обязательно измеряют температуру. Предусмотрены раздельные вход и выход. Зрительный зал может быть заполнен только наполовину.

Напомним, в ДК «Пролетарка» работают 22 творческих коллектива, имеющих звание «народный» и «образцовый», и 22 художественные студии.

На интернет-ресурсах ДК «Химволокно» также не сообщают о переносе мероприятий. Помимо концертов, конкурсов и других культурно-массовых мероприятий работники Дворца культуры развивают онлайн-интерактив. К примеру, в сети есть серия видео, снятых коллективом ДК, с обучающей программой «Учим алфавит вместе со студией творческого развития «М.У.Р.Z.И.Л.К.А».

Также в посте в соцсетях руководство ДК «Химволокно» убедительно просит посетителей носить маски и перчатки и соблюдать социальную дистанцию.

В ДК «Металлист» также изменений в расписании не заметно. Планы выстроены аж до начала января. Идёт набор в детские студии. Конечно, требования Роспотребнадзора коснулись и это учреждение.

ДК работают во всю, без отмен мероприятий. Фото: группа в соцсетях RockestraLive – ВК/rockestra

Музей онлайн и не только

Руководство Тверского государственного объединённого музея с 19 октября отменило массовые мероприятия в Детском музейном центре. Как указано в информации официального сообщества в соцсетях, «в связи с эпидемической обстановкой и невозможностью соблюдать социальную дистанцию».

При этом в индивидуальном порядке посещать ДМЦ всё также возможно. Режим работы прежний.

Также на экскурсии и мероприятия в любом музее на территории региона необходимо приходить в маске. В группах – ограниченное количество человек.

3 ноября Тверской объединённый музей будет участвовать в Ночи искусств, но в онлайн-формате.

В Тверском городском музейно-выставочном центре также расписание прежнее. Посещение выставок и творческих вечеров должно быть в средствах индивидуальной защиты, количество мест на арт-мероприятиях ограниченно.

В Калязинском музее на экскурсии все в масках. Фото: группа в соцсетях Калязинского краеведческого музея – ВК/kalyazinmuseum.

Как пройти в библиотеку?

Тверская областная библиотека имени Горького работает в обычном режиме. Вход только в маске, измерение температуры, дезинфекция рук.

В этом году книжный фестиваль «Тверской переплёт» проходит на протяжении нескольких месяцев. Встречи с авторами, презентации, квесты и многое другое проходит в разные дни, чтобы избежать скопления народа.

На сайте Муниципальной библиотечной системы Твери указано, что городские библиотеки выдают и принимают книги по временным правилам. Для этого необходимо оформить предварительный заказ на сайте, написать на электронную почту или позвонить.

Во время посещения библиотек необходимо быть в маске и желательно перчатках. График работы храмов книги нужно смотреть на сайтах учреждений.

В некоторых библиотеках проходят мероприятия, в некоторых – нет. Фото: группа в соцсетях Библиотеки в Городне – ВК/bibliotekagorodnya.

В целом тотальных отмен мероприятий и закрытия учреждений на карантин нет. Главное, о чём просят тверичан и гостей города, – соблюдать требования Роспотребнадзора. Это должны делать и сами сотрудники.