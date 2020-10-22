Администрация Твери не подтвердила слух о расширении зоны платных парковок

В ближайшие месяцы, зону платной парковки в Твери расширять не будут. Во всяком случае, никаких решений об этом нет. Фото: Виктория ТУШКОВА

По Твери поползли слухи, что в областной столице собираются с нового года расширять зону платной парковки. Такая информация появилась и в некоторых СМИ, и в соцсетях. Якобы в городе введут не меньше 500 новых мест, где можно будет оставить авто только за деньги.

Якобы, в 2021 году запланировано сделать платными парковки на территории от центра города в сторону Волги: от Тверского проспекта до Смоленского переулка и от улиц Новоторжской и Крылова к набережной Степана Разина. А в дальнейшем, вроде как, и вовсе распространить платную зону почти на весь центр: от площади Капошвара до набережной Волги, от Смоленского переулка до Волжского проезда.

В отделе информации и аналитики администрации Твери нам ответили, что не могут подтвердить информацию о расширении платных парковок в городе с 2021 года.

- Никаких конкретных решений по этому вопросу не принято. Были некие предварительные обсуждения в Тверской Думе, насколько нам известно, но не более того, - прокомментировали в пресс-службе администрации Твери.

В едином контактном центре «Парковочного пространства Твери» также не подтвердили информацию:

- Нам ничего подобного не сообщалось.

Ну что ж, либо это действительно всего лишь слухи, либо власти на фоне пандемии не хотят горожан тревожить лишней негативной информацией.

Напомним, что платные парковки начали вводить в городе с середины 2015 года.

Сейчас в Твери действуют три зоны платных парковок.

Зона «100» (плата взимается с 8:00 до 20:00, в остальное время можно парковаться просто так):

1. Бульвар Радищева от улицы Андрея Дементьева до Тверского проспекта.

2. Участок улицы Андрея Дементьева от улицы Жигарева до улицы Советской.

3. Участок Студенческого переулка от улицы Новоторжской до улицы Жигарева.

4. Участок Тверского проспекта, чётная сторона, от проспекта Чайковского до набережной Степана Разина.

5. Участок улицы Жигарева от Тверского проспекта до улицы Андрея Дементьева.

6. Участок улицы Желябова от Тверского проспекта до Студенческого переулка.

7. Участок улицы Симеоновской от Тверского проспекта до улицы Андрея Дементьева.

8. Участок улицы Трехсвятской от площади Ленина до улицы Новоторжской.

9. Участок улицы Новоторжской от Тверского проспекта до площади Михаила Тверского.

Зона «200» (с 8:00 до 20:00):

1. Бульвар Радищева от Тверского проспекта до Тверской площади.

2. Участок набережной Степана Разина от Тверского проспекта до Свободного переулка.

3. Участок улицы Вольного Новгорода от Свободного переулка до Тверского проспекта.

4. Участок Тверского проспекта, нечётная сторона, от набережной Степана Разина до проспекта Чайковского.

5. Участок улицы Желябова от Тверского проспекта до Свободного переулка.

6. Участок улицы Симеоновской от Тверского проспекта до Свободного переулка.

7. Участок улицы Новоторжской от Тверского проспекта до улицы Ивана Седых.

8. Участок улицы Советской от Тверского проспекта до улицы Ивана Седых.

9. Улица Ивана Седых.

10. Проезд от Свободного переулка вдоль домов 1, 1Б, 1В, 1Г до моста через реку Тьмаку в створе улицы Брагина.

11. Свободный переулок.

12. Тверская площадь.

Зона «400» (с 8:00 до 18:00, но по выходным и праздникам вообще бесплатно):

1. Театральная площадь.

2. Театральный проезд.

Учитывая, что в списке нет зоны «300», можно предположить, что она где-то обязательно появится. Вопрос только: где и когда?

К слову, в прошлом году ее собирались создать на Привокзальной площади, но в итоге там платных парковок пока не появилось.