АтомЭнергоСбыт предлагает новый способ передачи показаний

Экономим время!

Это существенно сэкономит время клиентов и гарантирует быструю, удобную, а главное – максимально надежную передачу показаний.

Передача показаний с помощью электронного помощника займет не более 2-х минут:·

1. наберите номер контакт-центра Тверского региона 8(4822) 48-30-13, указанный на сайте www.atomsbt.ru или в квитанции за услуги электроснабжения;

2. для передачи показаний после приветствия голосового помощника нажмите «1», а после наберите свой номер лицевого счета и нажмите «#»;

3. следуйте подсказкам голосового помощника.

«Новый способ передачи показаний – это современное решение, которое отлично подойдет тем, кто привык передавать показания по телефону, но хочет делать это без лишнего ожидания на линии» - прокомментировала руководитель отдела организации обслуживания клиентов АО «АтомЭнергоСбыт» Юлия Олофинская.

Напоминаем, что прием показаний осуществляется по 25 число каждого месяца. Для корректности расчетов показания следует передавать один раз в месяц удобным для вас способом. Полный перечень способов передачи показаний можно найти на сайте поставщика на сайте www.atomsbt.ru или в квитанции.