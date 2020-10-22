Прогноз на ноябрь 2020 в Твери: ждать ли холодов

. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

По прогнозу синоптиков ноябрь 2020 в Твери и Тверской области будет прохладным и дождливым.

Погода подарит лишь парочку солнечных дней в середине месяца.

В первой половине ноября температура днём будет колебаться у значений: 2-3 градуса тепла. Ночью опустится до нуля. Внезапных заморозков не ожидается.

Во второй половине месяца днём будет до минус 1, ночью до минус 2 градусов.

Так что утепляемся и не забываем носить маски. Ведь с 12 октября, постановлением губернатора в Тверской области введен обязательный масочный режим. Маски теперь обязательно носить в общественных местах и в транспорте.