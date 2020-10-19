Чем большая доза коронавируса в человека попала, тем сложнее с ним справиться: Тверские медики, работающие в самой гуще событий, рассказали, сможем ли мы отпраздновать Новый год

"КП"-Тверь" поговорила с главным врачом Областной клинической больницы Сергеем Козловым (слева) и главным эпидемиологом Тверской области Александром Раздорским (справа). Фото: Ирина ТАРАСОВА, ПТО

Как и во многих регионах страны, ситуация с коронавирусом в Тверской области в октябре осложнилась: ежедневно регистрируется более сотни случаев заражения, редкий день обходится без сообщения о новых летальных исходах. И, несмотря на то что в условиях пандемии мы живем уже более полугода, еще не все до конца понимают, что происходит. О чем говорят цифры ежедневной статистики? Почему так высока у нас смертность? Действительно ли все пациенты получают необходимое им лечение? И, главное, сможем ли мы вообще когда-нибудь побороть эту беду? А ведь не за горами Новый год, который ох как не хотелось бы встречать на самоизоляции…

Обо всем этом «КП»-Тверь» поговорила с двумя врачами, находящимися в гуще эпидемических событий: руководителем ковидного госпиталя, куда попадают самые тяжелые больные, главным врачом областной клинической больницы Сергеем Козловым и главным эпидемиологом Тверской области Александром Раздорским.

- Что происходит с эпидемической ситуацией сегодня? Это та самая «вторая волна»?

Сергей Козлов: Вторая волна, конечно, ненаучное название. Эпидемия у нас не заканчивалась. Просто летом было затишье. Люди меньше общались. А осенью все пошли в школы, институты, люди вернулись из отпуска, поэтому эпидемия и начала набирать обороты.

Александр Раздорский: Да, с наступлением осени возросла интенсивность контактов. Люди стали активно ездить в общественном транспорте, общаться в коллективах, совершенно игнорируя средства индивидуальной защиты. Я не раз был свидетелем того, как люди, стоя у кассы без маски, расплачиваясь наличными, трогают лицо, нос, трут глаза. Поэтому все закономерно. Это с одной стороны. С другой - мы обеспечиваем высокий уровень лабораторных исследований, а значит, повышаем выявляемость. Третье - сезонность , когда всегда повышается заболеваемость ОРВИ, внебольничными пневмониями.

Рост числа случаев коронавирусной инфекции обусловлен не только сезонным всплеском, но и тем, что в Тверской области увеличиваются объемы тестирования на COVID-19, считает главный эпидемиолог региона. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

- А что будет дальше? Можем ли мы спрогнозировать ситуацию на обозримое будущее?

А.Р.: С 12 октября постановлением губернатора в Тверской области введен обязательный масочный режим в общественных местах. Сегодня в большинстве случаев этот режим выполняется. Маска в определенной мере защищает от коронавируса, плюс защищает окружающих, если человек сам является бессимптомным больным или находится в последней стадии инкубационного периода и еще не знает о своей болезни. С вводом обязательного ношения масок мы ожидаем, что заболеваемость стабилизируется. Это должно произойти через срок до полутора инкубационных периодов. То есть должно пройти две-три недели. В Тверской области ориентировочно это должно произойти в середине ноября. Но при условии соблюдения масочного режима, социальной дистанции и правил гигиены. Других способов стабилизировать ситуацию пока нет.

- Возможно предположить, когда мы победим коронавирус?

С.К.: Законы эпидемии в истории уже прописаны. Так, «испанка» была три-четыре года. Но тогда вакцинацией никто не занимался. Нужно, чтобы сложился общественный иммунитет. Сейчас в некоторых мегаполисах переболели до 15-20% жителей, в других еще и десяти процентов нет. А для общественного иммунитета необходимо, чтобы переболели либо привились в общей сложности 70%. Поэтому важно дождаться, когда пройдет испытание вакцин и начнется массовая иммунизация. Тогда эпидемия в следующем году, возможно, и закончится.

- Но ведь иммунитет при коронавирусе не пожизненный?

С.К.: Все зависит от иммунного статуса, тяжести перенесенного заболевания. У тех, кто легко перенес болезнь, антител обычно немного, у тех, кто тяжелее, - больше. Важна массовая вакцинация: вирус тогда просто не сможет распространяться. Поскольку у нас в стране разработано уже три вакцины, какая-то из них точно будет работать. И первый опыт обнадеживающий. У нас в больнице 35 человек уже привились. Пока мы вакцинируем только добровольцев, молодых людей без сопутствующих заболеваний. Если вакцина покажет себя хорошо, мы начнем прививать другие группы: тех, кто находится в зоне риска, в первую очередь пожилых людей с сопутствующими заболеваниями.

А.Р.: Если 70% будут иметь тем или иным образом приобретенный иммунитет, вероятность эпидемических осложнений будет стремиться к минимуму. Поэтому необходима вакцинация. Исторически доказано, что, когда началась вакцинация от гриппа, заболеваемость гриппом во всем мире сократилась в десятки раз. По заявлениям производителей вакцин, иммунитет после прививки от COVID-19 должен сохраняться от двух до 2,5 лет. Но даже если иммунитет будет сохраняться в течение года, это позволит избежать сезонных подъемов заболеваемости коронавирусной инфекцией.

- То есть коронавирус в итоге станет сезонным, как тот же грипп?

С.К.: Сейчас точно дать ответ на это никто из ученых не сможет. Есть надежда, что так и будет - периодические маленькие вспышки. Но совсем из нашей жизни он, скорее всего, не уйдет. Вакцинация поможет избавиться от эпидемии, не будет столько больных людей. И если коронавирус станет сезонным, мы будем бороться с ним как с гриппом - сезонной вакцинацией.

- Когда может начаться массовая вакцинация?

А.Р.: На федеральном уровне рассматривается возможность начать массово вакцинировать людей в декабре. На территории Тверской области нами отработаны все логистические цепочки и механизмы транспортировки, хранения и применения вакцины. Но пока это только в планах, сегодня самые эффективные меры - меры неспецифической профилактики. Массовые ограничения не планируются, а что касается точечных мер, мы действуем так же, как при сезонных ОРВИ и гриппе: если в образовательном учреждении отсутствуют 20% учащихся, оно переводится на карантин. Эпидемическая ситуация сегодня находится на контроле как у Министерства здравоохранения региона, так и у Роспотребнадзора и у Правительства Тверской области.

Пока вакцину от COVID-19 тестируют на молодых и здоровых добровольцах. Если все пойдет хорошо, к новому году начнут прививать людей из группы риска. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Чем обуславливается высокая смертность от коронавируса в нашем регионе?

А.Р.: Могу сказать, что надо рассматривать не абсолютные, что некорректно, а относительные значения. И в относительных значениях показатели летальности у нас не выбиваются из общей массы. Если посмотреть на заболеваемость и смертность в целом, то наш регион не отличается существенно от наших соседей. Здесь играет множество факторов: население региона, случаи, которые были подтверждены лабораторно, те, что не были подтверждены лабораторно. Бывает, что коронавирусную инфекцию ставят по совокупности клинических симптомов, без лабораторной идентификации возбудителя. Это вопрос статистических показателей.

- Используются ли у нас все необходимые препараты, зарегистрированные для лечения COVID-19?

С.К.: В методических рекомендациях сегодня существует три вида схемы лечения. В том числе и с применением фавипиравира. Но при его эффективности он может иметь много побочных эффектов. Используются и другие препараты, в том числе умифеновир, гидроксихлорохин. На ранних стадиях лечение этими препаратами достаточно эффективно. Но самое главное - профилактика. Чем большая доза вируса в человека попала, тем сложнее справиться с заболеванием. Маска спасает, социальная дистанция спасает. Почему-то не все об этом помнят, наверное, людям надоело это слушать. Но те, чьи родственники переболели, знают, как важно защищаться. Знают, как тяжело может переносить человек это заболевание. Здравый смысл должен быть.

А.Р.: Могу сказать, что сегодня у нас оказывается самое своевременное и эффективное лечение. Вся терапия проводится в соответствии с методическими рекомендациями, разработанными Минздравом РФ. В сентябре эти рекомендации были обновлены до версии 8.1. Туда включили новые зарегистрированные препараты. Скорректировали схемы лечения, которые применяются для стимулирования иммунитета, для борьбы с самим вирусом, купирования воспалений, борьбы со вторичной бактериальной инфекцией. Если посмотреть на статистику выздоровления, то ежедневно от 20 до 30 человек у нас выписываются из ковидных госпиталей.

- Статистика тяжелых случаев как-то меняется?

С.К.: В отношении тяжелых случаев статистика не меняется. Больше становится случаев скрытых. Скрытые и легкие случаи занимают около 80%, и около 20% - тяжелые, осложненные пневмонией, поражением мозга, печени, миокарда. Коронавирус ведь не только на легкие действует.

- А после перенесенной болезни часто бывают последствия?

С.К.: К счастью, если было своевременное лечение, воспалительный процесс в легких редко дает фиброзные изменения (патологический процесс формирования соединительной ткани, которая замещает легочную ткань. - Ред.). Но да, случается постковидный синдром: долгая слабость, недомогание, ситуация, требующая длительного восстановления. Однако чаще всего, при правильном лечении, со временем все восстанавливается.

А.Р.: Постковидные осложнения также связаны с изменением биологии крови. Может повыситься риск инфарктов и инсультов у пожилых людей с соответствующими хроническими или сопутствующими заболеваниями. Поэтому из стационара люди выписываются для дальнейшего наблюдения на амбулаторно-поликлиническом уровне.

- Сегодня, учитывая высокое число новых случаев коронавируса, у нас достаточно резервов, чтобы принимать пациентов?

С.К.: Мы справились своими силами с весенней вспышкой, дефицита в койках не было. В самый пик нам пришлось переоборудовать под инфекционный госпиталь поликлинику. Сейчас мы ее держим в резерве. Чтобы ее опять при необходимости превратить в госпиталь, нужно день-два. Но это на крайний случай - не хотелось бы, чтобы поликлиника вышла из строя. Поэтому сейчас открываются другие госпитали, например в пятой больнице, детской областной, в шестой больнице, в Кашине, Нелидово, Конаково. Работают наши два корпуса. Но у нас собираются самые тяжелые больные, которым нужна реанимация и интенсивная терапия. К тому же мы научились быстрее проводить лечение. Пациенты лежат уже не по месяцу. Средняя длительность лечения тяжелых больных в госпитале - 15 дней. Мы подобрали более эффективные препараты. Весной было еще много проб и ошибок, теперь есть опыт. Дефицита коек возникнуть не должно, но это зависит от людей. Многие расслабились. Перестали носить маски, дезинфицировать руки.

Несмотря на увеличение числа ежедневных случаев коронавируса, в госпиталях Тверской области есть незадействованный резерв коек и аппаратуры. Фото: ПТО

- Можно ли сказать, где и как чаще всего заражаются люди?

С.К.: Раньше мы активно этим занимались, проводили эпидемический анализ. И его делать было не сложно. Как правило, это были приезжие и те, кто находился с ними в контакте. Сейчас это непредсказуемо. Но чаще всего, конечно, заражаются активные люди, те, у кого много социальных контактов: на собраниях, совещаниях, днях рождения. В самый пик пандемии надо держаться обособленно. Обязательность ношения масок в общественных местах сегодня вынужденная и своевременная мера.

- Если человек по собственному желанию хочет пройти обследование на коронавирус, сможет ли он это сделать?

А.Р.: Сегодня граждане, которые имеют признаки инфекционного заболевания, вызывают врача. Он рассматривает анамнез, совокупность симптомов, степень тяжести состояния. Если показаний нет, нет необходимости проходить анализ. Равно как незачем это делать и здоровым людям. Это дополнительные затраты, дополнительные ресурсы. Они гораздо нужнее тем, кому лечение действительно требуется. Ну а добровольно вы, конечно, можете обратиться за анализами в организации частной формы собственности.

- А можно верить таким тестам?

А.Р.: По закону у нас любая медицинская организация независимо от формы собственности может пользоваться только зарегистрированными тест-системами. И несет юридическую ответственность за результат.

- А что нас ждет к Новому году? Будем праздновать на самоизоляции?

С.К.: Я думаю, сейчас не время ходить в гости. И провакцинировать всех нам, конечно, к этому времени не успеть. Возможен спад заболевания, если люди испугаются и перестанут собираться толпами. Все зависит от нас с вами. Если взмахнуть волшебной палочкой и заставить всех неукоснительно соблюдать нормы безопасности, рост заболеваемости прекратится.

А.Р.: Совет один - не расслабляться. После первого подъема заболеваемости мы расслабились и получили последствия. Не только в Тверской области, но и по всей России. Спад заболеваемости будет говорить лишь о том, что население ответственно подходит к профилактике. Прогноз на новогодние праздники пока не определен. Но если мы сработаем слаженно - и медицинская служба, и граждане - то ситуация может стабилизироваться. В совокупности с начавшейся вакцинацией это приведет к долгожданным результатам.