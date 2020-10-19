Дума Твери одобрила памятник Михаилу Тверскому и Анне Кашинской в центре города

19 октября в Тверской городской Думе прошло очередное заседание. Фото: Тверская городская Дума.

19 октября в Тверской городской Думе прошло очередное заседание. Из 33 депутатов на нем присутствовало 23, еще шесть передали доверенности по голосованию своим коллегам. Это заседание было, наверное, одно из самых оперативных. Оно длилось чуть больше получаса. За это время депутаты — все, кстати, поголовно в масках - проголосовали по трем вопросам.

Большую часть из этого получаса занял вопрос установки скульптуры святому благоверному князю Михаилу Тверскому и его супруге - святой благоверной княгини Анны Кашинской перед новым Дворцом бракосочетаний в Свободном переулке.

Напомним, что областной ЗАГС переводят в здание, где в советское время располагался городской автовокзал (дом №5). Строение уже несколько месяцев реконструируют на средства регионального бюджета. Открыть должны до конца года.

Перед зданием на площади хотят обустроить сквер и как раз установить скульптуру - символ крепкой семьи.

Депутаты соблюдают масочный режим. Фото: Тверская городская Дума.

Как доложил депутатам первый заместитель главы администрации города Твери Алексей Жучков, расходы по проектированию и изготовлению скульптурной композиции, а также её установке и содержанию будут возлагаться на областной ЗАГС.

- Принятие проекта не повлечет дополнительных затрат из бюджета города, - пояснил чиновник.

У депутатов возникли вопросы к организации парковок для свадебных кортежей перед Дворцом бракосочетаний. Некоторые выразили опасения, что с этим могут возникнуть проблемы.

- Там к ЗАГСу будет не подъехать ни жениху, ни невесте, там негде остановить машину будет, все места будут заняты другими машинами, - заметил депутат Владимир Родионов.

И депутат Андрей Дмитриев высказал идею, что для кортежа молодоженов неплохо бы выделить отдельную парковку.

Алексей Жучков ответил, что этот вопрос еще предстоит проработать.

Отметим, что сейчас на прилегающей к будущему зданию ЗАГСа территории нет платных парковок, машины можно ставить свободно.

В итоге большинство депутатов проголосовало за установку памятника.

Также на заседании депутаты в первом чтении утвердили проект решения о внесении изменений в Устав Твери. Речь идет о корректировке полномочий муниципалитета в Уставе в связи с изменившимся федеральным и региональным законодательством.

В частности, перераспределяются отдельные полномочия в области градостроительной деятельности между регионом и городом.

- Устав - это основополагающий документ муниципального образования, и он должен соответствовать федеральному и региональному законодательству. Сегодня депутаты поддержали предложенные изменения в Устав, и перед принятием проекта решения в окончательном чтении документ обязательно будет представлен на публичных слушаниях, которые состоятся 28 октября в 11.00 в стенах городской Думы, - прокомментировал председатель Тверской городской Думы Евгений Пичуев.

Интересно, что в Устав предлагается внести и норму о допустимом периоде отсутствия на рабочем месте депутатов гордумы. Речь - только о тех, кто занят в Думе на непостоянной основе. Предлагается разрешить им отсутствовать до пяти дней.