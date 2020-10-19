Крест не целовать: Митрополит Тверской и Кашинский Амвросий рассказал прихожанам, как правильно посещать храмы в период коронавируса

Митрополит Амвросий: «В храме важно соблюдать меры безопасности». Фото: Тверская епархия/tvereparhia.ru.

Из-за того что число заразившихся и умерших от коронавируса в Тверской области увеличивается, митрополит Тверской и Кашинский Амвросий обратился к священнослужителям и мирянам региона с просьбой неукоснительно соблюдать правила безопасности не только на улице и в транспорте, но и в храме.

В церкви и священники, и прихожане должны быть в масках, соблюдать социальную дистанцию и дезинфицировать руки.

Изменилась и часть ритуалов во время священнодейства.

- От целования креста, икон, Евангелия, чаши, благословляющей руки священника на время пандемии должно воздержаться, заменяя их благоговейным поклоном и внутренней сердечной молитвой. Во время причащения губы платком не вытирать. Запивку давать либо в одноразовых стаканчиках, которые сразу после употребления сжигать, либо отказаться от запивки совсем, заменяя ее вкушением просфоры, раздаваемой назначенным человеком в одноразовых перчатках. По окончании литургии Святой крест возлагать на головы прихожан, - указал в обращении митрополит Тверской и Кашинский Амвросий.

Причащать болеющих коронавирусом священники могут только с благословения владыки. Фото: группа в соцсетях митрополита Амровсия – ВК/ambrose.metropolitan.

Также отец Амвросий уточнил, что причащать заразившихся коронавирусом могут священнослужители, имеющие на то благословение архиерея. Они должны грамотно пользоваться защитными средствами или иметь антитела к COVID-19 и не входить в группу риска по возрасту и по здоровью.

В послании владыка просит молиться о заболевших ежедневно. Нуждающимся будут помогать волонтёры, которые работают на приходах и в монастырях.

Фото: группа в соцсетях Казанской церкви во Власьево – ВК/kazanskaya_ikona.

Кстати, Казанская церковь в посёлке Власьево Тверской области закрылась на карантин. Как указано в обращении в официальной группе храма в соцсетях, коронавирус обнаружен у певчих, основное место работы которых - Тверская академическая филармония.

«Богослужения в нашем храме по благословению митрополита Амвросия временно приостановлены. О дальнейших действиях будет объявлено дополнительно» - написано в обращении духовников к посельчанам.

Однако священники власьевской церкви продолжат принимать записки о молитве за родных и близких. Они будут прочитаны, когда храм вновь откроется.