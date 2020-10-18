Коронавирус в Твери, последние новости на 18 октября 2020: более 7,2 тысяч семей получили выплаты на первого ребенка в Тверской области

В Тверской области более 7,2 тысяч человек получают выплаты за первого ребенка. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Всего на утро 18 октября с начала пандемии в регионе выявили 7765 случаев заражения COVID-19 (+111 инфицированных за последние сутки).

2637 (+78) изолированы.

4843 (+29) выздоровели.

285 (+4) человек умерли.

Графика: Яндекс.

В Тверской области более 7,2 тысяч семей ежемесячно получают денежную выплату за первого ребенка. Такая мера мера господдержки была введена 1 января 2018 года. В нашем регионе она составляет почти 11,4 тысячи рублей.

Финансовую поддержку семья оказывают в рамках нацпроекта «Демография».

– Рассчитываем, что все меры поддержки, принятые Правительством страны и Правительством Тверской области, скажутся позитивно на демографии нашего региона, – отмечает губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Получить матпомощь возможно, если ребенок рожден или усыновлен после 1 января 2018 года. Совокупный доход семьи из трех человек не должен быть более 71 347 рублей 32 копеек. Выплата назначается до момента, когда сыну или дочери исполнится три года. Каждый год необходимо подтверждать своё финансовое положение документально.

Всего в 2020 году на выплаты за первого ребенка в бюджете области заложено 1,2 миллиарда рублей. На начало октября родителям первенцев перечислили в совокупности 652 миллиона рублей.